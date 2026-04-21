Trump extiende sin plazo la tregua con Irán

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Deutsche Welle
Publicado el 21/04/2026 a las 18h54
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El presidente Donald Trump anunció este martes 21 de abril que decidió ampliar el alto el fuego con Irán, que vencía el miércoles, hasta que Teherán presente una propuesta de acuerdo.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que actuaba a petición de Pakistán para suspender los ataques hasta que los líderes y representantes iraníes pudieran presentar lo que él denominó una propuesta unificada.

Mientras, las tensiones se centran en el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso comercial vital para el comercio mundial.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció al presidente Donald Trump por aceptar la solicitud del país de extender el alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán para permitir que los esfuerzos diplomáticos en curso sigan su curso.

"Espero sinceramente que ambas partes continúen respetando el alto el fuego y puedan concluir un 'Acuerdo de Paz' integral durante la segunda ronda de conversaciones programada en Islamabad para poner fin de forma permanente al conflicto", dijo Sharif en una publicación del X.

 

“Maniobra”

La prórroga del alto el fuego de Trump es una "maniobra para ganar tiempo" para un ataque sorpresa, según principal negociador iraní

La prórroga del alto el fuego decretada por el presidente estadounidense Donald Trump es una "maniobra para ganar tiempo" para un ataque sorpresa, declaró el martes Mohammad Baqer Ghalibaf, asesor del presidente del Parlamento iraní y principal negociador.

El asesor de Ghalibaf afirmó en una publicación en X que la continuación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes "no era diferente de un bombardeo y debía ser respondida con una respuesta militar".

En Nueva York, el embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani,dijo que una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos se condiciona a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

"En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones", declaró Iravani a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

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