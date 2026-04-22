Trump prorroga el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que Estados Unidos está extendiendo el alto el fuego con Irán a petición de Pakistán mientras espera una propuesta unificada de Irán.

“Sobre la base del hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, no inesperadamente y, a petición del mariscal de campo Asim Munir, y el primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha pedido que mantengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió en Truth Social.

“Por lo tanto, he ordenado a nuestros militares que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listos y capaces, y por lo tanto extenderé el alto el fuego hasta el momento en que se presente su propuesta, y las discusiones concluyan, de una manera u otra”, agregó.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha agradecido al presidente estadounidense, Donald Trump, la prórroga del alto el fuego. “En mi nombre y en el del mariscal de campo Syed Asim Munir, agradezco al presidente Trump que haya aceptado nuestra solicitud de extender el alto el fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos sigan su curso”, ha esrito en al red social X, donde añadió que su país mantendrá los esfuerzos “por lograr una solución negociada al conflicto”.

“Espero que ambas partes sigan respetando el alto el fuego y puedan llegar a un acuerdo de paz integral durante la segunda ronda de conversaciones programada en Islamabad para poner fin definitivamente al conflicto”.

“Ataque sorpresa”

Un asesor del presidente del Parlamento de Irán ha tachado la prórroga del alto el fuego anunciado por EE UU de “estrategia para ganar tiempo” con el objetivo de lanzar, asegura, “un ataque sorpresa”. “Irán debe tomar la iniciativa”, dijo.

También ha asegurado que el bloqueo estadounidense a Irán en el estrecho de Ormuz “no es diferente de un bombardeo” y que exige una “respuesta militar”. Agregó que el anuncio de la extensión del alto el fuego de Trump, “no significa nada” porque “el bando perdedor no puede imponer las condiciones”.