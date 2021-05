Dany Deglein y Elefante deleitan con la nueva versión de “Sabor a chocolate”

Una de las canciones más icónicas de la reconocida banda mexicana Elefante cuenta ahora con el talento del cantante boliviano Dany Deglein. Se trata de la nueva versión de “Sabor a chocolate”, que estrenó su videoclip ayer, superando más de 20 mil visitas en el canal oficial de Deglein en YouTube.

A casi 20 años de su lanzamiento, Elefante y Dany Deglein presentan una cara y sonido distintos que le dan un aire nuevo a la canción. “Cada uno le puso su magia. La canción trae una instrumentación tan bien lograda, tan diversa, además tan inclusiva a nivel continental, porque tenemos de todo”, contó Deglein a Los Tiempos, destacando que fue él quien llevó la batuta en la grabación, porque “tenía muy claro el arreglo que quería proponerles una vez que decidimos qué canción trabajaríamos juntos”.

La canción y el videoclip fueron grabados en un estudio en la Ciudad de México, Estudio 13, donde Deglein junto a los integrantes de Elefante (Rafael, Javier, Ahis, G. Tracks e Iguana) compartieron gratos momentos creando sonidos y ritmos “que resultaron en una gran sorpresa auditiva cargada de fuerza y energía, lista para poner a bailar y gozar a múltiples generaciones”.

Esta nueva versión fue además coproducida por el mismo Dany Deglein junto a Vicente A. Trigo, uno de los compositores, músicos y arreglistas más talentosos de Cuba.

“Siento que ellos, pese a su capacidad y a lo bien que dominan su sonido, fueron muy abiertos a la hora de proponer cosas”, dijo Deglein.



Los arreglos musicales se realizaron entre México, Cuba y Bolivia, resultando en sonidos muy latinos y con toque andino por la mezcla de instrumentos como la trompeta, saxofón, trombón, piano, teclados, charango, timbales, güiro y bongó.

La experiencia

Para Deglein, realizar esta producción “ha sido una experiencia increíble”.

“De verdad que trabajar con gente que uno admira de tantos años, con músicos de una trayectoria tan grande que los conoces más allá del artista, porque yo no los conocía en su faceta humana y son realmente grandes personas y nos hicimos muy buenos amigos”.

La relación con Elefante se remonta a 2018, cuando participaron en un mismo concierto en Bolivia, que contó también con la participación de Ricardo Montaner. Deglein se declara fan de la agrupación mexicana y tomó esta colaboración con cariño y agradecimiento.

“Creo que ellos (Elefante) se vieron mucho en mí porque, al igual que yo, ellos han batallado muchísimos años por una oportunidad. Así que creo que por ahí se generó también un lazo muy empático con todos los elefantes. Con Javi (Javier Ortega, vocalista de la banda), por ejemplo, el cantante que igual dejó Argentina hace años siguiendo el sueño. Igual sentí el respeto de ellos hacia mi música y hacia mi trabajo”.

En cuanto a la parte de la grabación del videoclip, el cantante boliviano confiesa que fue “algo más relajado”.

“Creo que la pasamos muy bien y creo que eso la gente lo va a poder apreciar en el video. Estamos entre risas todo el tiempo, de alguna manera me hicieron sentir parte de la familia. Entonces me divertí mucho, la verdad que me divertí mucho, disfruté cada momento”.

Comenta además que “las chicas que participan en el videoclip tienen una belleza distinta, diferente. Es un homenaje a la belleza y diversidad de la mujer latina y tenemos chicas con rasgos y razas tan distintas que al final son parte de un todo. Somos Latinoamérica”.

Deglein reside desde hace varios años en México junto a su pareja, la también cantante boliviana Adriana Vargas. Cuenta con la colaboración de Ditto Music. La canción que lo llevó al éxito es “Quiero volverte a besar”, la cual sonó en las cadenas radiales más importantes de Sudamérica. Fue recientemente nombrado “Artista de la Semana” en su plataforma en español.

“Sabor a chocolate” de Elefante y Dany Deglein, ya se encuentra disponible todas las plataformas digitales.