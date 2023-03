Música. Los niños franceses Isaac y Nora llegan por primera vez a Bolivia

Isaac, Nora, Nicolas y Catherine Restoin Eloy llegaron el lunes pasado a Bolivia. La familia que, desde mediados de 2019, cosechó sucesivos éxitos musicales en las redes sociales se presentará en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, hoy y el sábado 25, respectivamente. Isaac y Nora completan así su segunda gira latinoamericana.

Poco antes de partir de Río de Janeiro, donde dieron su más reciente concierto, Nicolas Restoin, el padre de los niños franceses que cautivaron al continente y otras regiones interpretando clásicos latinoamericanos, conversó con Los Tiempos. El guitarrista del conjunto destacó la cálida acogida que recibieron en las calles de metrópolis como México, Santiago y Lima. Se trata de la segunda visita a tierras americanas. En esta oportunidad el conjunto programó presentaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México.

“Cuando llegamos a México, nos dimos cuenta que los niños eran muy conocidos en las calles -relató Restoin-. La gente pedía fotos. Decían: ‘Ohh Isaac y Nora, no lo puedo creer, están acá’. Pudimos conocer a nuestro público porque el público de Latinoamérica no es igual al de Europa, es muy cariñoso, muy cálido. Para nosotros resultó muy impresionante conocerlo y darnos cuenta- que no era tan sólo un fenómeno en internet”.