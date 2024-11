Los premios europeos de MTV alcanzan las 30 ediciones entre el espectáculo y la polémica

Con la gala prevista para este domingo en Mánchester, serán treinta las ediciones que la cadena MTV sumará de sus premios europeos, los Europe Music Awards (EMAs), siempre bajo la consigna de generar actuaciones espectaculares y, esporádicamente, también históricas polémicas.

David Bowie, R.E.M., Taylor Swift, U2, Lady Gaga, The Killers, Ed Sheeran, Ariana Grande, Muse, Whitney Houston, Coldplay... Son muchas las estrellas que han actuado en los EMAs desde que llegaron al mundo en 1994, en una ceremonia en Berlín, con el objetivo de igualar en trascendencia a su matriz americana, los Video Music Awards (VMAs).

En una exposición en Aviva Studios de Manchester (Reino Unido) se repasan estas tres décadas, desde aquellos primeros premios europeos que acogieron a Aerosmith para interpretar 'Crying' y a George Michael, con 'Freedom'. El británico volvería solo dos años después a Londres en un Rolls Royce plateado para cantar 'Last Caress' y 'So What'.

Entre medias, en París en 1995, los EMAs ya vivieron su primera gran polémica. "¡Qué ciudad, qué noche, qué público y qué gilipollas tenéis por presidente!", dijo Bono, de U2, al recoger un premio y recriminar a Jacques Chirac las pruebas nucleares realizadas en el atolón polinesio de Mururoa.

El fenómeno fan se apoderó de Rotterdam (Países Bajos) en 1997 con las Spice Girls y los Backstreet Boys en pleno apogeo, igual que en Dublín en 1999 con Britney Spears, mientras que Ricky Martin subió la temperatura a Estocolmo en el 2000 subido a un podio transparente lleno de agua y bailarinas al ritmo de 'She bangs'.

Barcelona recibió en 2002 la primera de las cuatro ediciones celebradas en España, con 'Dirrty' y la Christina Aguilera más procaz en una especie de club de la lucha. Allí estuvo también Eminem, que luego subió un tanque al escenario de Roma en 2004, mientras que en Lisboa un año después disfrutaron de Madonna en su resurgimiento comercial con 'Hung Up'.

En su clímax como artista en solitario Justin Timberlake bordó su actuación en Copenhague en 2006 con 'Sexyback', 'My love' y 'LoveStoned', aunque probablemente más ruido hiciera Kanye West tras irrumpir en el escenario a recriminar que el premio a mejor vídeo se lo dieran a Justice y no a él.

Antes de que su proceso de decadencia personal fuera irreversible, Amy Winehouse regaló una gran 'Back to Black' en Múnich en 2007. También en Alemania, pero en Berlín en 2009, Beyoncé apareció con un body rojo con ligueros para cantar 'Sweet Dreams' y Katy Perry presentó la gala subida a un plátano gigante.

Ella misma protagonizó con su actuación ante la Puerta de Alcalá de Madrid uno de los momentos más icónicos y menos afinados de 2010, edición que contó con el desnudo fulgurante de un miembro del programa 'Jackass'.







Lo que Miley fumó...

"¡Miley!¡Miley!", se gritaba en Ámsterdam en 2013. Cyrus, que venía de romper salvajemente su imagen de Hannah Montana, cantó 'Wrecking Ball' y, cuando subió a recoger un premio, decidió celebrarlo en la ciudad del cánnabis legal con una calada a lo que quiera que llevase en el bolso.

Bilbao en 2018 acogió el espectacular debut en los EMAs de Rosalía con 'Malamente'. La española regresó al año siguiente a Sevilla para ofrecer otra actuación apabullante ante una torre de sillas en una gala que abrió por todo lo alto Dua Lipa con 'Don't Start Now', en el que podría considerarse el inicio de su asalto global con 'Future Nostalgia'.

La pandemia convirtió la de 2020 en una ceremonia virtual. Fue también la primera vez que se concedió el galardón al mejor artista latino, que recayó en Karol G por su colaboración con Nicki Minaj en 'Tusa'.

A su vuelta a la presencialidad en 2021 en Budapest, MTV organizó una ceremonia cargada de figuras LGTBIQ+ en un momento en el que Hungría retrocedía en los derechos de esta comunidad. Ahí estuvo la joven alemana Kim Petras, la primera artista transexual que pisaba nunca estos premios.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia tuvo una presencia testimonial en la edición de Düsseldorf de 2022. Mayor efecto tuvo en 2023 el recrudecimiento del conflicto entre palestinos e israelíes a raíz de los cruentos ataques de Hamás del 7 de octubre: "por precaución" ante la situación "a nivel mundial", la cadena canceló por primera vez en su historia su gala de París.

En la noche de este domingo regresan los EMAs, a Mánchester, con una ceremonia a la que Taylor Swift concurre una vez más como gran favorita y en la que actuarán artistas como Shawn Mendes, Benson Boone, Raye, Peso Pluma o Pet Shop Boys, entre otros.