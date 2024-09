Los Premios Emmy reconocieron a los mejores de la industria de la televisión

Como todos los años, una vez más los Premios Emmy galardono a los mejores de la industria de la televisión estadounidense. El evento tuvo lugar en el Teatro Peacock de Los Ángeles, también se celebró la 76º edición de estos premios.

El máximo ganador de la noche, fue la serie de drama de Shogun seguida de The Bear y Baby Reindeer. De este evento fueron veinticuatro premios los más esperados e importantes de la noche.

Shogun ganó 18 Premios Emmy, con este triunfo logro el record de ser la serie más premiada en una sola temporada, algo que no se veía dese hace una década. Mejor actriz principal, mejor actor principal, mejor dirección, mejor serie de drama fueron de los premios que obtuvo.

El actor Hacks sorprendió al tomar el escenario para celebrar su triunfo como comedia tras imponerse a otros grandes como Abbott Elementary (ABC), El Oso (FX), Curb Your Enthusiasm (Max), Only Murders in the Building (Hulu), Palm Royale (Apple TV+), Reservation Dogs (FX) y Lo que hacemos en las sombras (FX).

Anna Sawai quedo sorprendida tras conseguir su victoria como mejor actriz principal en una serie dramática. “A todas ellas las veía en mi hogar”, afirmo, encantada y sorprendida por ganarle a figuras como Jennif Aniston (The Morning Show), Carrie Coon (The Gilded Age), Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith), Imelda Staunton (The Crown) y Reese Witherspoon (The Morning Show).

ustin Marks, centro, e Hiroyuki Sanada, centro derecha, y el equipo de Shogun aceptan el premio a la mejor serie dramática en la 76ª edición de los premios Emmy el domingo 15 de septiembre de 2024 en el Teatro Peacock en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Estrella y dueña de una extensa carrera y directora consiguió ganar su primer Emmy por el policial True Detective: Night Country como mejor actriz principal.

Por otro lado, la alfombra roja de este reconocido galardón tuvo su protagonismo, volviendo a ser el escenario de la moda global, donde los mejores diseñadores visten con sus mejores creaciones a actores y actrices y así reconocer a través de las redes sociales a los mejores vestidos de la noche.

La noche de los premios no solo galardona los mejore actores, también diferentes actores dieron discursos con mensajes profundos de reflexión, la alfombra roja también fue pasarela para mostrar lo m reciente a la mejor creación de los diseñadores de la industria de la moda

