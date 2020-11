¿Por qué lo llamas amor cuando es adicción?

“Sin ella no puedo vivir”, “cuando estoy cerca no lo puedo evitar”, “sé que me hace daño, pero no puedo dejarla”, son frases que menciona la psicoterapeuta individual, de pareja, familia, niños y adolescentes Verónica Trigo para ejemplificar lo que podría decir un adicto sobre su droga o una persona que sufre “dependencia emocional”. Empezamos este artículo respondiendo la pregunta más importante: ¿podemos ser adictos a una persona? “Sí, existe la adicción a una persona, así como la dependencia a una sustancia”, asegura la experta. Indica que, de hecho, hay estudios que revelan que el cerebro de una persona con dependencia emocional se activa igual que el de una adicta a la cocaína.

¿Cómo funciona este mecanismo de la dependencia emocional? La especialista explica que ésta se da cuando uno está con alguien por miedo a la soledad, por los hijos, por necesidad económica, etc. “Si lo que te une no es la elección, entonces es adicción”, refuerza.

La especialista hace hincapié en que la cultura y la historia familiar tienen mucho que ver con esto. “La idea del amor ‘fusional’ tan difundida en la literatura -incluso infantil- en la que la pareja se vuelve uno con el otro, se ha idealizado, perjudicando la sana y necesaria independencia”, acota. Señala que las creencias erróneas respecto al amor sacrificado y sufrido van en contra del amor próspero y respetuoso. La desigualdad de género, la normalización del maltrato y la cosificación de la mujer tergiversan el concepto de pareja, que esencialmente alude a ir a la par. El abandono o la negligencia del cuidado siendo niños genera vulnerabilidad y la necesidad de aferrarse a alguien que brinde ese amor que no fue recibido en la infancia, agrega.

“Todo esto va en detrimento de la autoestima, por lo que la persona busca en el otro aquello que no puede darse a sí mismo y eso genera una dependencia”, subraya.

¿CUÁNDO LOS VÍNCULOS AFECTIVOS SE CONVIERTEN EN UNA ADICCIÓN?

Tal vez muchas historias de “amor” que leímos en novelas, escuchamos en canciones o vivimos a través de las pantallas, en realidad, hacen referencia a una dependencia emocional que se esconde tras el “ideal romántico”. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Trigo menciona que la psicóloga y conferencista Silvia Congost dice que existen tres situaciones en las que todos deberíamos cortar una relación. No hacerlo significa que estamos ante una adicción:

1. Cuando no se es correspondido en el amor (ya sea porque lo dicen directamente o lo demuestran en actos).

2. Cuando la autorrealización personal está obstaculizada (cuando sus valores no encajan con los tuyos o dejas de ser tú por agradar al otro).

3. Cuando existe algún tipo de maltrato (está en juego la dignidad y bienestar).

Tras comprender ello, es inevitable cuestionarse por qué somos adictos a la gente que nos hace daño. “Experimentar situaciones de deslealtad, violencia, abandono y otras vivencias de sufrimiento en la niñez promueve en el adulto la fantasía de buscar historias con dinámicas y personajes similares a los de la infancia, con la expectativa de que en esta ocasión el final sea feliz. Eso explica la repetición de historias similares en una y otra generación”, acota Trigo, quien tiene estudios y experiencia profesional en España, Inglaterra, Estados Unidos y Bolivia.

La experta destaca que muchas personas buscan en otra justamente lo opuesto a lo que desean: fiel el infiel, cariñoso el indiferente, honesto el mentiroso, porque la idea de lograr el cambio los "narcisisa". “Esto equivale a decir "si él/ella cambió por mí, es que valgo mucho"”, añade.

RIESGOS Y CONSECUENCIAS

Trigo advierte que uno de los riesgos de la dependencia emocional y adicción a una persona es caer en el "ciclo de la violencia" que se caracteriza por cuatro fases, con una dinámica repetitiva, cada vez más intensa y, por lo tanto, muy difícil de salir:

“Luna de miel”: “todo es color de rosa”, dice la experta. Comenta que, en consulta, muchos de sus pacientes con dependencia emocional coinciden en que la persona que peor los ha tratado es paradójicamente la que mejor los ha tratado en la vida. “Esta es la etapa que enamora y una de las que más atrapa”, apunta. "Acumulación de la tensión": la psicóloga asevera que se suscitan episodios de intolerancia, impaciencia, etc. "Explosión de la violencia": ocurre un acto impactante y nocivo. "Remisión": Trigo especifica que ésta se caracteriza por la disculpa, la promesa de cambio (que es otro de los elementos que engancha) o por "hacerse a los que no pasó nada".

“Luego recomienza el ciclo de manera insana, sostenido en la ingenua esperanza de cambio”, asevera la experta. Otros riegos que menciona son: el aislamiento, la depresión, la ansiedad, el maltrato a los hijos, el menosprecio personal, la idealización del otro, sensación de volverse loco, alcoholismo e incluso la muerte.

“El adicto a las personas necesita con tanta angustia la compañía del otro, que acepta cualquier cosa con tal de no estar solo. Incluso aparece algo similar al síndrome de abstinencia”, expone el psicólogo Miguel Ángel Rizaldos al diario español El País. Coincide en que dicha adicción atenta contra la autoestima y la salud emocional e interfiere negativamente en la vida social de quien la padece, generando vínculos contraproducentes a su alrededor. “Lo más preocupante es que se trata de casos bastantes comunes y es uno de los motivos de consulta más habituales en un gabinete de piscología”, asegura.

orientaci-on1.jpg Expertos coinciden en que la adicción a las personas es un caso bastante común en consultas psicológicas. Archivo

PASOS PARA “DESINTOXICARSE”