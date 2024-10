Juliana Barrientos, Miss Bolivia Universo, en el Top 3 con su proyecto social: “El esmalte de uñas que salva vidas”

La cochabambina Juliana Barrientos, coronada como Miss Bolivia Universo 2024, anunció, este domingo, que su proyecto social, "El esmalte de uñas que salva vidas" detectando la presencia de drogas en bebidas, es el tercero más votados de todo el certamen Miss Universo. A través de sus redes sociales, la miss compartió su alegría y convocó a seguir apoyando esta iniciativa.

"Esta mañana me desperté con una sorpresa maravillosa que me sacude el corazón de emoción, mi proyecto social es el tercero más votado de todo Miss Universo. Realmente no me caben las palabras para explicar lo que se siente, gracias a todos por unirse en este camino y apoyar… Este domingo, lo que mi corazón siente es GRATITUD. Les comparto el enlace donde pueden votar por mi proyecto social, un proyecto para salvar vidas, este proyecto va en nombre de todos los bolivianos. Muchas gracias a todos”, expresó Juliana a través de sus redes sociales.

Sobre el proyecto: "Del miedo al empoderamiento"

El proyecto llevó a Juliana al top 3 se titula "Del miedo al empoderamiento: el esmalte de uñas que salva vidas". Inspirada en una experiencia personal traumática, Juliana, quien es bioquímica de profesión, desarrolló un esmalte de uñas que detecta la presencia de drogas en bebidas. Este innovador producto cambia de color al entrar en contacto con sustancias peligrosas, ofreciendo una herramienta de prevención frente a situaciones de riesgo.

"Este proyecto no es solo una herramienta de prevención, es un paso hacia un mundo en el que todos podamos sentirnos un poco más seguros. Podemos marcar la diferencia y cuidarnos unos a otros".

Juliana invita a todos los bolivianos y al público internacional a votar por su proyecto, que tiene como objetivo crear conciencia y proporcionar una solución práctica para la seguridad de las personas en situaciones vulnerables.

Vota aquí:

https://citalks.com/contests/missuniverse2024-vfc/entry/from-fear-to-emp...