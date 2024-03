Viña del Mar: Más allá del premio

Artistas de larga trayectoria y emergentes comparten cada año el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Además de tener grandes espectáculos con los artistas de renombre, la organización abre espacios a nuevos artistas en diferentes categorías. Los bolivianos no han quedado ajenos a esta opción y es por ello que en varias ocasiones, muchos se han presentado en ese escenario.

El ganador de las categorías que compiten en el festival recibe una Gaviota, que es la estatuilla que se entrega a los artistas que participan en el evento y que logran un apoyo unísono del público.

Durante varios años, los artistas bolivianos se han presentado en el festival y pese a que se han propuesto ganar una estatuilla no lo han conseguido. Esta situación ha provocado que en muchas ocasiones, se considere la posibilidad de no asistir a la actividad, ya que se suman algunas apropiaciones culturales y de las danzas por parte de los representantes de otros países.

El festival que inició en 1960, ha recibido a cientos de artistas y algunas decenas han sido representantes bolivianos, pero cuál ha sido la experiencia que han tenido y cuáles pueden ser los motivos por los que Bolivia aún no ostenta una Gaviota, solo se puede conocer a través de quienes pisaron ese escenario.

La experiencia de Ch’ila Jatun

El vocalista de Ch’ila Jatun, Jonathan Hermosa expresó que la experiencia para el grupo cochabamba fue “bastante positiva”.

“Nosotros éramos jóvenes que estaban iniciando en esto de la música con sus propias composiciones, sin una escuela de música, e ir a representar un país ha sido un reto para nosotros ha sido como un examen para poder mostrar nuestro nombre y bueno a raíz de eso se han podido hacer muchos contactos”, afirma.

Hermosa recuerda que llegaron al festival en 2014 con su canción “Boquita de miel” con la que estuvieron en la final de la competencia.

Sin embargo, destaca la presencia de disqueras, productores y personas del medio que permitieron que el grupo llegue a otros espacios.

La intención de conseguir el premio es considerada, sin embargo, resulta también atractivo los contactos que se pueden hacer, pero más aún consolidar nuevos espacios y colaboraciones con otros artistas.

“Eso nos ha ayudado también a lograr llegar a nuevos rincones en el mundo, a mostrar nuestra cultura. Entonces sí es bastante positivo el hecho de participar en Viña del Mar, no tanto por ir a ganar el premio, sino por ir a mostrar que nosotros tenemos cultura, porque si no, otros países van a llevar nuestro folklore y todo el mundo va a pensar que es m de otros países, entonces pienso que es muy importante que Bolivia siempre participe y vaya a mostrar lo que tenemos”, completa.

La polémica más reciente que se vivió con la participación de Bolivia fue precisamente con el grupo cochabambino. En este sentido, Hermosa recuerda que lograron empatar en el primer lugar con el representante chileno, y por algunas influencias externas finalmente le dieron el premio a Chile.

“Interfieren muchos agentes externos por quién va a ser el que va a ganar y a veces no sólo es el talento, es por eso que creo que Bolivia nunca ha logrado llevarse una gaviota porque el talento los bolivianos sí lo tenemos, la música también la tenemos, somos ricos en folklore, en cultura”, asegura.

Pasión Andina

“Morena” es el título de la canción que llevó Pasión Andina al festival de Viña del Mar en 2015.

“Hemos llevado un caporal y había esa situación de que el caporal es peruano y nosotros como hemos sido escogidos y han escogido también el caporal allá en Viña, entonces lo que hemos hecho es justamente sentar un precedente. Hemos llevado a los caporales de acá de Bolivia, a Mi Viejo San Simón con quienes estuvimos para mostrar esa situación”, comenta Javier Valdez, exvocalista de Pasión Andina.

Si bien Valdez reconoce que la intención era ganar, también apunta a la inexperiencia en este tipo de festivales y que termina mermando a las posibilidades que tiene algún representante boliviano de conseguir el premio.

“Ha sido la inexperiencia también que nos ha llevado y también no hemos podido ni clasificar, pero si algo bueno ha sido es sentar precedente de nuestro caporal, que a esa gente sí le gusta bastante”, dice.

El artista también señala una falta de preparación por parte de quienes asisten al festival, por lo que el nivel de producción que tienen otros participantes dista de lo que los bolivianos pueden llevar, relata desde su experiencia.

“Nosotros habíamos visto que nuestro tema hable de cultura, es decir, no era un tema que se haya preparado para el festival. La mayoría de los grupos que han ido han hecho eso. Han llevado un tema que puede ser incluso un éxito y que puede avisar a la gente. No hemos preparado una canción que puedan escoger los jurados porque también el jurado está conformado por gente estudiosa y entendida en la materia, hay críticos”, sostiene.

Valdez detalla que se considera la letra, la instrumentación, las notas modernas, las proyecciones musicales y aspectos que son específicos de la composición de la canción.

El artista señala que no se considera este aspecto y es por ello que no se puede ganar el premio, porque se deja de lado las experiencias previas y no se considera la opción de una canción que compita por el primer lugar.

Al igual que Hermosa, Valdez considera que el festival de Viña del Mar es un espacio que puede servirles a los artistas para darse a conocer. Esta situación va unida al trabajo del artista por continuar con su preparación, pero también con la elaboración de nuevas canciones.

Gardenia Moruno

La cantante cochabambina Gardenia es la última boliviana que se presentó en la Quinta Vergara y con una reciente experiencia señala que “es una experiencia de muchísimo crecimiento, es una plataforma que todo artista debe aprovechar cuando tiene la oportunidad de estar ahí”.

“Me llevo una grata experiencia y de mucho conocimiento, tengo la imagen de un equipo de producción que fue muy cálido y amable con todos los que estuvimos dentro de la competencia, el público de Chile que aplaude no solamente a los suyos porque si le gusta la participación de otros países también se manifiestan. Quiero a partir de mi experiencia hacer caer esa mala imagen que se tiene del festival, muchas veces se nos dijo que nos discriminan, que no quieren que otros países brillen, que nos maltratan, cada quien habrá tenido su experiencia, pero a mi me tocó vivirla y recibí mucho cariño y mucho apoyo”, afirma.

Moruno destaca también la importancia de la cobertura periodística al evento y que le permitió tener contacto con medios internacionales.

“En Chile muchísima prensa estuvo volcada a nuestra participación y hay muchísimos comentarios de gente que reclamó en redes sociales sobre los puntajes. Algo que destacar de Chile es que aman nuestro folklore y reconocen el origen boliviano de nuestras danzas. Lo que sí sucede respecto a resultados es que se complica llevarse el primer premio porque hay algo grande con lo que se enfrentan los artistas independientes, y en Bolivia todos somos artistas independientes, no tenemos disqueras que respalden nuestra participación”, comenta.

Gardenia acota que los bolivianos pueden seguir participando en el festival porque es una forma de visibilizar las danzas, ritmos y música folklórica del país.

Más allá de un premio, los contactos, las oportunidades y las relaciones que se entablan son la ganancia que deja una participación en uno de los festivales más grandes de Latinoamérica y que se ha convertido en una plataforma única para los artistas emergentes.

Bolivia en medio de la polémica por el mar

El vocalista de Maná, Fher, se reafirmó en las declaraciones vertidas hace años sobre la posibilidad de que Chile y Perú otorguen una franja para que Bolivia acceda al mar.

Este tema también es una de las causas polémicas que se tienen entre ambos países.

En esta versión del festival, el artista mexicano tuvo que explicar sus declaraciones.

sta vez y en su conferencia de prensa, Fher y otros miembros de la banda abordaron la supuesta tensión que hay con el público chileno, tras las declaraciones de Fher antes de su presentación.

“A veces las cosas se sacan de contexto. Yo di una opinión, pero muy respetuosa de decir: ‘oye, algún día se pudieran poner de acuerdo los pueblos chilenos y bolivianos en abrir una canchita pequeña, una pequeña franja de que saliera Bolivia hacia el mar y tal vez funcionaría para los dos países ¿no?’ Pero claro, no se puede meter con la integridad con un país que tiene el mar, que no lo quiere hacer o no puede hacerlo por alguna razón política o hasta económica”, dijo el vocalista en conferencia de prensa.