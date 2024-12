Por: Cap. Ing. José Daniel Rivero Malpartida

En los últimos años, el mundo de la aviación ha dado pasos agigantados; por la dinámica en que nos desenvolvemos a nivel tecnológico, laboral y especialmente del conocimiento, parecería que el transporte aéreo siempre ha existido para facilitar la vida de las personas como ahora. Sin embargo, la historia aeronáutica, está llena de personas emblemática e hitos importantes que han favorecido la dinámica actual.



Se trata de una industria creciente, por lo que el marketing y particularmente la comunicación con el sector civil, adquieren relevancia. No sólo se trata de compartir actualizaciones, sino que, existe la necesidad de transmitir a los usuarios, toda la información, orientación y seguridad que necesitan. Aunque el crecimiento demográfico y el dinamismo de los mercados turísticos, de negocios y profesionales, generan mayor demanda, es importante considerar que el marketing es una herramienta que da valor agregado y puede aumentar la confianza y satisfacción del cliente, con mecanismos racionales y emocionales que mejoran la experiencia de volar.



A través del marketing aeronáutico, se puede romper miedos y preocupaciones, las cuales no siempre están relacionadas con la experiencia de viajar. Estudios diversos han permitido identificar que existen pasajeros que sienten ansiedad por no tener el control; otros temores se asocian a factores como el miedo a las alturas, a las multitudes o a los espacios pequeños.



A pesar de que el transporte aéreo es el más seguro que existe en la actualidad, registrándose un accidente grave por cada 2,4 millones de vuelos, según datos de la AECA, los psicólogos aseguran que se registra un moderado grado de zozobra de manera instintiva, incluso en personas que vuelan con regularidad; por ello es importante que la comunicación transfiera confianza.



Observando la mayor parte del material visual que tienen las aerolíneas, se aprecia el uso de psicología del color, habiendo una tendencia al uso de azul o celeste, pues además de ser por excelencia el color del cielo, es también el que transmite tranquilidad y fiabilidad.



Es recomendable evitar colores que propicien la tensión, el miedo o la violencia como el rojo, peor aún, si no se combina con ningún color que produzca sensaciones de paz como el blanco. Muchas líneas aéreas tienen colores fuertes en sus logotipos, sin embargo, de manera acertada, los emplean sólo como elemento llamativo o para resaltar el nombre o sigla, pero siempre con una combinación que atenúa el efecto de tales colores.



En marketing aeronáutico, son recomendables elementos emocionales asociados a la aventura de los destinos, o a las experiencias mágicas del viaje, el conocimiento de nuevos parajes y culturas; sin embargo, no se debe descuidar que también se empleen elementos racionales que permitan transmitir factores como la rapidez, el bienestar del pasajero y la seguridad como factor prioritario.



La creación publicitaria en marketing aeronáutico, debe cuidar los detalles en el uso de colores, texto, imágenes y cada elemento, por muy insignificante que parezca. El uso de aviones de papel por ejemplo, en material visual orientado a niños, podría resultar interesante, pero en un contexto donde los principales compradores son adultos, el análisis debe ser minucioso; si bien podría transportarlos a sus años de infancia y generar sensaciones asociadas a la alegría natural de la edad, es importante considerar que la racionalidad del adulto podría generar una asociación directa con inestabilidad y poca resistencia de la aeronave… otros factores de diseño pueden atenuar o afianzar un mensaje, por ello es importante tener claro lo que se quiere comunicar y evaluar las posibles connotaciones de cada elemento en los diferentes contextos.



Sin lugar a dudas, el mensaje publicitario y toda la creatividad entorno al mismo, deberá considerar en primera instancia el mercado meta al que se dirige, los factores culturales que podrían determinar cambios en la forma de interpretar el texto o las imágenes, el medio por el cual será transmitida la publicidad y otros elementos propios de la región, particularmente la imagen corporativa de la aerolínea.



En el campo del marketing aeronáutico, la publicidad se convierte en un elemento que no sólo permite informar, comunicar o persuadir, sino que da valor agregado a la experiencia del viajero.