Estefanía Ibarra, Reina hispanoamericana. “Disfrutar cada parte del proceso ha sido mi mayor lección”

Nuestra Reina Hispanoamericana Bolivia 2025, Yessica Estefanía Ibarra Córdova, deslumbra por su elegancia, carisma, su pasión por el fútbol, el voluntariado y su compromiso con causas sociales.

En el Pódcast OH!, comparte su experiencia como representante de Bolivia en diferentes certámenes de belleza y cómo busca destacar y conquistar la corona en el próximo Reina Hispanoamericana, que se desarrollará en febrero, en Santa Cruz.

La joven paceña fue Miss La Paz 2023 y Tercera Finalista del Miss Bolivia Universo de ese año. Además participó en el Miss Bolivia Supranational 2023, ganó el título de Supra Top Model de las Américas 2024 y pasó al Top 18 en el Miss Supranational 2024, realizado en Polonia.

Para ella, los certámenes son una plataforma para empoderar a las mujeres, promover valores y difundir su proyecto social “Jugando Juntas”, una iniciativa que fomenta el deporte y el desarrollo integral de niñas y adolescentes en situación vulnerable.

—¿Cuál fue tu experiencia en el Miss Supranational Polonia 2024?

—Bueno, para ser honesta, después del Miss Supranational pensaba tomarme una pausa de los certámenes. Es mucho desgaste; uno ama lo que hace y trabaja duro por ello, día a día. La preparación es integral y continua, pero al finalizar la competencia, se viene el bajón emocional. Entre las noches sin dormir, el estrés y la ansiedad cargada no tienes tiempo para dejar salir esas emociones y sentimientos. Una vez acaba el certamen empieza a salir todo; las horas de sueño me empezaron a cobrar factura.

Pensé en poner en pausa todo. Sin embargo, tuve la oportunidad de hablar con Promociones Gloria. Surgió esta nueva oportunidad, y pensé: “¿Por qué no cerrar con broche de oro mi paso por los certámenes representando nuevamente a Bolivia?”. Y qué mejor que hacerlo en casa.

—¿Cuándo decidiste dedicarte al modelaje?

—Siempre lo tuve como un hobby. Aunque soy paceña, viví casi toda mi vida en Sucre. A mis 15 años regresé a La Paz, donde vivía con mis abuelos, a quienes amo. Mi familia siempre priorizó la educación, pero empezaron a surgir ofertas de modelaje, pasarelas y producciones. Yo era muy chiquita y mi abuela, quien siempre me cuidaba y acompañaba, me dio permiso para participar, fue mi ángel en este mundo.

Lo hacía sólo cuando tenía tiempo, como una actividad ocasional. Nunca lo consideré como un trabajo fijo. Más tarde, incursioné en el mundo de los certámenes de belleza, que es completamente diferente al modelaje.

Mis amigas, mi pareja y mis seres queridos me impulsaron a participar. Ellos me decían constantemente que debía concursar en Miss La Paz.

Aunque nunca lo había considerado como un sueño, siempre quise representar a mi país, pero nunca lo había imaginado de esta manera.

En 2022, decidí postularme para el Miss La Paz 2023. Analicé mucho si era el momento adecuado, especialmente por el límite de edad. Aunque al principio dudaba, finalmente decidí participar, convencida de que podía usar esta plataforma para compartir mis valores y esencia.

—¿Cómo fue tu preparación para ingresar a los certámenes?

—Fue un proceso que implicó grandes decisiones. Sabía que debía mudarme a Santa Cruz, ya que este mundo tiene más fuerza allí. Con el apoyo de mi trabajo, logré trasladarme. Encontré un departamento el mismo día que lo decidí, lo cual interpreté como una señal.

Me preparé con dedicación, porque quería ganar y representar a Bolivia de la mejor manera posible.

Mi lema siempre ha sido: “Prefiero arrepentirme de algo que hice, que quedarme con la duda de qué hubiera pasado si no lo intentaba”.

—Además de ganar el título, ¿qué otros logros destacas de tu participación en el Miss Supranational?

—Durante el certamen, nuestro proyecto social “Jugando Juntas” fue seleccionado entre los 10 mejores y presentado en un foro internacional. También gané el título de Supra Modelo de las Américas y quedé en el top 18.

—¿Qué te ha enseñado esta experiencia sobre los certámenes de belleza?

—Yo creo firmemente que los certámenes de belleza son una plataforma, y uno decide cómo desea usarla. Pueden servir para llegar a la televisión, a los medios o incluso para convertirse en una mujer líder, tal vez en política. Hay un sinfín de maneras de aprovechar esta plataforma, que abre muchísimas puertas.

De no haber tenido esta plataforma o su apoyo, no habría logrado tanto con mi proyecto social ni en temas de voluntariado. Sabemos lo complicado que es cambiar el chip sobre las mujeres en el deporte, especialmente en el fútbol, que históricamente se consideró un deporte masculino. Cambiar esa mentalidad y buscar apoyo ha sido un desafío, pero también una oportunidad maravillosa.

Mi proyecto “Jugando Juntas” es un proyecto enfocado en empoderar a niñas y adolescentes de hogares y centros de acogida en Bolivia. Iniciamos con un hogar de niñas y, gracias al esfuerzo y al trabajo continuo, hemos sumado un albergue. Algunas niñas ya están entrenando con nosotros.

Mi pasión por el fútbol y el voluntariado ha estado presente en mi vida desde muy pequeña y quería que este proyecto no sólo busque fomentar mi pasión, sino también ayudar a nuestra sociedad. Creo que ser representante de tu departamento, país o comunidad implica retribuir todas las oportunidades y bendiciones que te da la vida. “Jugando Juntas” se realiza en la Academia Tahuichi, que nos abrió las puertas y nos otorgó becas para las niñas necesarias.

—¿Quién es Estefanía Ibarra fuera de los certámenes?

—Soy una persona que disfruta mucho estar con sus seres queridos, especialmente con mis gatos. Me encanta comer, escuchar música y trabajar duro. Empecé a trabajar incluso mientras estudiaba en la universidad, y eso me ayudó a forjar mi carácter.

Amo aprender. Siempre me verás aprendiendo algo nuevo, como tocar un instrumento o preparar alguna receta. También disfruto mucho enseñar. Aprendí a cocinar por necesidad, pero ahora es uno de mis talentos.

Soy una mujer de valores, con un buen corazón, que busca ser esa mano que le hubiera gustado tener en algún momento de otras personas.

—En un mundo como el de los certámenes, donde estás expuesta a tantas opiniones, ¿cómo manejas tu salud mental?

—Es fundamental fortalecer la salud mental y buscar ayuda profesional. Para ser sincera, la pasé muy mal durante el Miss La Paz. No estaba completamente preparada, y fue un golpe enfrentar perfiles falsos, comentarios irrespetuosos y opiniones malintencionadas. Me llegaban de golpe, me frustraba mucho cómo personas que no me conocían podían juzgarme.

Gracias al apoyo de mi familia, amigos y ayuda psicológica, logré salir adelante. Aprendí que uno debe amarse tanto que las opiniones externas no deberían importarnos ni afectarnos. También me di cuenta de que la salud mental es tan importante como la física, y buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza.

Costó mucho porque hay cosas que arrastramos desde pequeños. Así como uno va al doctor porque está con un resfrío, lo mismo pasa con la salud mental.

—¿Qué significa para ti ser una mujer en el mundo de los certámenes?

—Para mí, ser una mujer en este mundo es ser libre, promover tus valores, esencia y autenticidad. Es un ejemplo a seguir para mujeres, niños, y un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad. Creo que el liderazgo es la palabra que mejor define a una reina de belleza en este mundo.

—¿Cómo será tu representación en el Reina Hispanoamericana 2025?

—No puedo adelantar mucho, pero estoy trabajando en un traje típico que representará una de las danzas más emblemáticas de Bolivia. En el Miss La Paz representé la parte paceña en mi traje y en Polonia, la parte chaqueña, es decir, el lado paterno de mi familia.

Ahora, en el Reina Hispanoamericana 2025 voy a representar una de las danzas más emblemáticas que tiene nuestro país. Quiero que el mundo sepa que nuestra cultura no tiene fronteras, pero sí un origen que debe enorgullecernos.

Este año, ser la reina es una segunda oportunidad para mí. Representar a tu país es el honor más grande que alguien puede tener. Ahora me siento fuerte y preparada para hacerlo de la mejor manera. Este proceso lo estoy disfrutando mucho más que antes, saboreando cada paso, clase y reunión que me acerca al certamen.

—¿Qué mensaje le darías a tu gente?

—No dejen de estudiar ni de prepararse. La educación siempre va a ser la herramienta que te llevará donde quieras, más allá del género, eso es irrelevante, es cuestión de conocimiento, de talento. Si tienes un sueño, persíguelo, ya sea en el modelaje, política, del fútbol o deporte en general, ¡hazlo!

Van a haber un montón de trabas, pero eso es lo bonito de la vida porque si no aprendemos a las buenas, aprendemos a las malas a valorar muchas cosas que tenemos. Aprovechen cada oportunidad para aprender, continuar con sus estudios y retribuir las bendiciones que has recibido, y que mejor manera que haciendo voluntariado.