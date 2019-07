[EN VIVO] Sigue la transmisión en directo del eclipse solar

El eclipse solar parcial empezó a las 15:42 (hora boliviana), cuando el Sol está a 27.9 grados de altura sobre el horizonte.

La fase máxima será a las 16:49 y el Sol estará cubierto en un 63 por ciento y a una altura de 14.5 grados sobre el horizonte, el evento terminará a las 17:49 con el Sol a solo 2.1 grados sobre el horizonte.

En Bolivia el Planetario Max Schreier - de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) también realiza una transmisión en directo de este fenómeno astronómico.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. De este modo, el satélite natural oculta al Sol y quedan los tres cuerpos alineados.

Precauciones

- No mirar directamente al Sol (con eclipse o sin eclipse) sin los ciudades necesarios

- Para ver el eclipse utilizar lentes especiales o filtros de las máscaras de soldar del número 13 al 15

- No apuntar el lente o el teléfono directamente al Sol para no dañar las cámaras