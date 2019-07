Conozca 8 apps alternativas a WhatsApp e Instagram

Las fallas en los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram del miércoles causaron gran alboroto entre los millones de usuarios y no fueron pocos los que buscaron otras aplicaciones opcionales para mantenerse conectados.

Durante horas, las tres plataformas de propiedad de Mark Zuckerberg funcionaron de manera intermitente sin permitir subir y descargar fotos, videos, audios ni documentos. El problema se registró en diversos países, incluido Bolivia.

Para que usted no corra riesgo de quedarse incomunicado vía virtual si vuelve a ocurrir una falla (la del miércoles fue la tercera del año), Doble Click le ofrece una lista, con explicaciones, de algunas aplicaciones que puede utilizar como opción.

1. Telegram

Telegram es una de las alternativas a WhatsApp más utilizada y que cada vez más usuarios optan por ella.

Esta plataforma cuenta con más opciones que su rival y promete mayor privacidad en la encriptación de mensajes, facilita un mejor manejo de stickers y grupos, y entre otras funciones permite la utilización de mensajes que se destruyen luego de un cierto tiempo, sin dejar rastros.

Además, en marzo de este año, activó una nueva función que permite eliminar los chats no sólo del teléfono sino también del de la persona con el que se entabló la conversación.

La plataforma de mensajería instantánea también brinda la opción de elegir quién puede o no reenviar los mensajes a otro chat. Asimismo, posibilita conocer el usuario o cuenta del que proviene un mensaje o cadena reenviado.

Pensando en la privacidad, permite mantener oculto el número telefónico e incluso usar la app sin proporcionarlo.

Telegram también posibilita que con un mismo número telefónico se puedan tener diversas cuentas en la aplicación.

Tiene soporte para mensajes de grupo que incluye hasta 200 mil personas en un solo chat y tiene su versión para web. Esta plataforma está disponible tanto para Android como para iOS.

Fue creada en 2013 por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov.

2. Signal

La aplicación de mensajería favorita de Edward Snowden es Signal. Es recomendada gracias a su alto nivel de privacidad y seguridad para los usuarios. Ofrece la opción de realizar mensajes que se autodestruyen automáticamente, impide que se tomen capturas de pantalla y cuenta con cifrado de extremo a extremo para todas sus copias de seguridad, incluyendo los chats, las imágenes y las llamadas.

La aplicación también se puede usar a través de la computadora, ya que cuenta su versión de escritorio.

Fue desarrollada por Open Source Systems, la empresa detrás de la encriptación de extremo a extremo utilizada por WhatsApp y Facebook Messenger.

3. WeChat

Esta app china ofrece una mecánica de uso e interfaz parecida a WhatsApp, pero brinda otras características únicas, como jugar con las personas con las que uno está chateando. Cuenta con la opción de realizar historias como Instagram o colocar estados como los de WhatsApp. Está disponible en iOS y Android.

4. Viber

Incluye el chat de grupo, los mensajes instantes de voz y los mensajes de video y miles de GIFs y pegatinas animadas. Uno puede instalar extensiones para el chat para compartir videos de YouTube, canciones de Spotify, información sobre ubicación y más.

6. Vero

Vero se caracteriza por ser una mezcla de Facebook e Instagram, aunque no cuenta con una versión para PC. La red social permite compartir contenidos en línea, eligiendo quién puede ver cada publicación y quién no. Se puede compartir desde fotos hasta libros o películas. El punto fuerte es su privacidad, ya que no recopila los datos para ofrecer publicidad.

Disponible para los sistema Android e iOS, en las respectivas tiendas oficiales.

7. SnapChat

Es una aplicación muy popular entre los jóvenes, con ella se pueden compartir videos y funciona como una red social. Se pueden compartir imágenes y texto con los contactos, mantener conversaciones que pueden borrarse después, editar las fotos y videos, además informa cuando sus amigos están en línea.

8. Line

La aplicación es de gran éxito en Japón, donde fue creada en 2011 tras un terremoto devastador. Tiene las características de WhatsApp y Telegram, pero posibilita a los usuarios realizar llamadas a quienes no tengan la aplicación.