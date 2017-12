Odontólogos del país paran hoy en apoyo a la demanda de los médicos

El Colegio de Odontólogos de Bolivia determinó un paro de 24 horas para hoy en todos los consultorios y clínicas dentales en apoyo a los médicos que ayer cumplieron 33 días de paro indefinido en rechazo del artículo 205 del Código del Sistema Penal y exigiendo al Gobierno la pronta aprobación de una Ley General de Salud.

El conflicto del sector de los profesionales de salud no cesó pese al feriado. Ayer los profesionales de Cochabamba al igual que de La Paz asistieron a la misa de Navidad y salieron en una marcha de protesta con sus mandiles blancos, letreros y globos, pero esta vez acompañados por sus familiares y pacientes.

En los últimos días también se observó letreros en domicilios particulares con frases de apoyo a los médicos. El vicepresidente del Colegio Médico de Bolivia, Daniel Illanes, informó a Los Tiempos que el Colegio de Odontólogos de Bolivia determinó un paro de 24 horas en apoyo a los galenos. Esta medida se suma al paro indefinido que llevan adelante los profesionales de las clínicas públicas pero también privadas, además de la seguridad social.

“La posición de los médicos de Bolivia es clara, nosotros no hemos generado el problema, nosotros hemos sido sorprendidos por mecanismos legales: decretos supremos y la ley del código penal de manera inconsulta”, señaló Illanes.

Agregó que se tiene que empezar por la mejor inversión en salud y no por la penalización. “Hay que empezar por traer más recursos humanos, más hospitales y equiparlos, nos ha dolido mucho que el Vicepresidente (Álvaro García)) haya manifestado que nos puede cambiar de inmediato a unos 100 o mil médicos especialistas, porque en apego a la población puedo decir que eso no es posible cambiar por las condiciones en las que trabajan”.

Medidas extremas

En la ciudad de La Paz se instalaron seis piquetes de huelga de hambre que están en las facultades de Medicina y Odontología, ambas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); los otros están en la Caja de la Banca Privada, los hospitales Obrero y del Niño y el último se instaló en la Casa Social del Maestro.

Illanes dijo que hasta ayer no se tuvo ninguna respuesta del Gobierno y que está en manos del Ejecutivo resolver el conflicto; además, remarcó que el sector médico está dispuesto a reinstalar el diálogo pero sin condiciones. “Si hubiera voluntad política no se nos pediría suspender medidas, la única garantía que tenemos para hacer respetar nuestros derechos son nuestras medidas de presión”, dijo.

DATOS

Baja médica. El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, sufrió un preinfarto la pasada semana producto del estrés y por haberse sometido a una huelga de hambre por tres días a raíz del conflicto por el que atraviesa su sector. La institución informó que se encuentra en proceso de recuperación pero debe estar en reposo.

33 días de conflicto. El Colegio Médico inició el pasado 23 de noviembre una huelga general indefinida en contra del artículo 205 del Código del Sistema Penal y la Autoridad de Fiscalización del Sistema de Salud.

Masifican movilización en todo el país. En La Paz, Oruro, Sucre, Santa Cruz, los galenos cumplen con una huelga de hambre. Los médicos de Tarija llegarán a la urbe paceña esta semana para reforzar las movilizaciones.

"En nuestro país no se invierte en las necesidades y en las prioridades que son las personas; y no alimentarse y mantener ideologías baratas y pasadas". Marcelo Bazán. Rector de la Catedral Metropolitana de Cochabamba

PADRE BENDICE MANDILES Y PIDE INVERTIR EN SALUD

El Colegio Médico de Cochabamba y personas que apoyan al sector que ya lleva 33 días conflicto con el Gobierno por la penalización del acto médico mediante el Código del Sistema Penal, participaron ayer de la misa de Navidad que se realizó en la Catedral Metropolitana de este departamento.

El rector del templo, Marcelo Bazán, brindó su apoyo al sector médico y pidió que no se generalice a todos los galenos por actos que comenten sólo algunos.

“El otro día vi en la televisión que una familia vendió sus vaquitas y todo para pagar la operación. El problema de la salud es que no se invierte como se debe invertir y en lugar de gastar en estupideces en esta sociedad, en nuestro país no se invierte en las necesidades y en las prioridades que son las personas y no alimentarse y mantener ideologías baratas y pasadas”, dijo. Después de la homilía Bazán bendijo los mandiles blancos de los médicos que llegaron hasta el lugar para luego salir en una marcha con globos blancos hasta la plaza 14 de septiembre.

Se prevé para hoy una asamblea del sector en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) para asumir más medidas de presión para que el Gobierno deje sin efecto el artículo 205 del Código del Sistema Penal que fue aprobado hace dos semanas por la Asamblea Legislativa y promulgado por el Ejecutivo.