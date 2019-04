Romero pedirá investigar filtración de audio sobre presunto relevo de Delgado por caso de narcos

El ministro de Gobierno Carlos Romero pedirá investigar sobre la filtración del audio e informes de inteligencia, según los cuales el sorpresivo cambio del excomandante de la Policía, Rómulo Delgado, se dio debido a que él instruyó indagar a dos jefes policiales de Santa Cruz por un caso de narcotráfico.

La autoridad confirmó que el audio al que accedió Los Tiempos corresponde a Delgado. "Lamentó que un parte investigativo hay sido filtrado a la prensa cuando estamos desarrollando un proceso investigativo, es muy grave e irresponsable, afecta una investigación", manifestó.

En ese sentido rechazó "categóricamente" que esa investigación no tiene nada que ver con la destitución del excomandante.

En el audio se escucha a Delgado dirigiéndose a su interlocutor como Dávila (el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico lleva este apellido). Ambos conversan sobre un documento que le entregaron (informes de inteligencia). "No sé si es, hermano, ese tema lo que ha hecho que me saquen porque no hay otro motivo, no encuentro otro motivo", expresó el excomandante.

ANTECENDENTES

El sorpresivo e inesperado cambio de Delgado se produjo -según revelan un audio y unos informes de inteligencia- porque él instruyó investigar a dos jefes policiales de Santa Cruz por un caso de narcotráfico.

Sin embargo, Romero, negó tal situación y reiteró que el exjefe policial fue removido porque había un "descontrol" en la institución verde olivo. El general Vladimir Calderón asumió el cargo desde el pasado miércoles pasado.

Los Tiempos consultó a Delgado si era su voz en el audio y si los reportes de Inteligencia de la Policía sobre ese caso de narcotráfico eran verídicos; pero no quiso confirmar y tampoco negarlo, sin embargo, dijo que el Viceministerio de Sustancias Controladas debería responder sobre el caso de narcotráfico.