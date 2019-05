Almagro dice que no cambió su postura y que la reelección no es un derecho humano

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que la reelección para un mandato presidencial no es un derecho humano. Dijo que su postura nunca cambió pero que no existe ningún instrumento legal internacional para oponerse a la candidatura del presidente Evo Morales porque el sistema interamericano no puede estar por encima de la decisión legal de un tribunal boliviano.

"Mi posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana al respecto porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto", señaló ayer en Argentina, en una reunión con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Durante su visita a Bolivia, Almagro avaló el pasado viernes la repostulación de Morales, pese a las críticas que emitió en años pasados respecto a la intención del mandatario boliviano de gobernar una gestión más.

Almagro y Morales, han mantenido una relación tensa durante varios años. El secretario general de la OEA criticó en reiteradas oportunidades la repostulación de jefe de Estado boliviano y el mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aliado de Morales.

Cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que posibilitó la repostulación de Morales, en septiembre de 2017, Almagro exigió que se respete el 21F, proceso electoral en el que se rechazó una futura reelección del mandatario boliviano.

En abril de 2018, Almagro remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe de la Comisión de Venecia, que estable que la reelección no es un derecho humano, argumento que usa el MAS para repostular a Morales.

Sin embargo, en septiembre de 2018, en el preámbulo de la 73 Asamblea General de la ONU, Almagro dijo que Morales “es un adalid de la equidad social”, argumentando que Bolivia “es un país con estabilidad política y social, con una tasa de crecimiento económico fuerte”.

En este contexto, Almagro mencionó que no existe ningún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni una votación en el Consejo Permanente de la OEA que declaren ilegitima esa forma de reelegirse.

Finamente, hizo énfasis en que nadie del Sistema Interamericano declaró ilegítimas las otras reelecciones habilitadas bajo el argumento de derecho humano, por fallos judiciales.