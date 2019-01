Presentan denuncia por discriminación contra la ASO

El abogado del piloto Juan Carlos "Chavo" Salvatierra, Fernando Carreras, informó hoy que se interpuso ante la Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito, una "denuncia penal por delito de discriminación en agravio a Juan Carlos Salvatierra" contra Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa organizadora del Dakar.

"En apariencia, se le ha excluido simplemente por ser boliviano porque si ese vehículo ya compitió en años anteriores con un piloto holandés; la única razón por la que no compite es porque ya no es un piloto holandés", señaló el abogado tras que no se permitiera la verificación administrativa de "Chavo".

ASO pidió a Salvatierra cambiar de cuadriciclo o abandonar la competencia bajo el argumento que no cumple los requisitos al no ser un vehículo fabricado en serie.

El quad observado es una Barren Racer One, diseñado para competir en pruebas en duro. Este mismo modelo fue usado en las versiones 2017 y 2018 por el millonario holandés Kees Koolen, quien este año no participa.

Mira en la siguiente imagen el cuadriciclo de Koolen:

.@KeesKoolen finished the first part of the stage on a 8th place for now! Great job #Dakar2017 pic.twitter.com/cj1PIwCxAl

— Maxxis Dakar Team (@MaxxisDakarTeam) 13 de enero de 2017