Ausencia de autoridades y baja de devotos marcan misa de Urkupiña

En la misa central de la festividad de Urkupiña, fue notoria ayer la ausencia de las principales autoridades, líderes políticos del país. Sí participaron el alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería; el alcalde de Colcapirhua, Mario Severich; los concejales de la capital, asambleístas y jefes policiales, y también el binomio de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz y Shirley Franco.

El presidente Evo Morales no acudió a Urkupiña por segundo año. En 2017 confesó que fue a pedir humildad, honestidad, unidad para los bolivianos y que la economía se siga fortaleciendo. En 2018, el mandatario ya no asistió, aparentemente por los cuestionamientos del 21F.

Tanto Evo como el vicepresidente Álvaro García Linera dejaron de asistir a Urkupiña desde 2017, luego de siete años de presencia continua.

El jefe de Estado usó ayer su cuenta de Twitter para “acompañar” a los devotos. “Hoy #Bolivia celebra la festividad de la Virgen de Urkupiña. Acompañamos a nuestro pueblo que con fe y devoción participa de esta festividad que se enriquece con manifestaciones religiosas y culturales”, publicó.

El gobernador Iván Canelas, que días atrás fue declarado persona no grata y “enemigo de la fiesta de Urkupiña”, explicó que no asistió porque no mezcla su fe con su rol de autoridad y que prefiere ir a misa a las 5:00.

“He venido a pedir a nombre de mi municipio que nos deje terminar la gestión y que nos ayude a terminar los proyectos que estamos emplazando este año y el próximo año”, expresó Tellería. “Nuestra mamita no tiene color político, lo único que pide es unidad entre todos los cochabambinos”, dijo.

El alcalde suplente de Quillacollo, Willy López, pidió a la Virgen que exista unidad en la población y que se informe para tomar “la mejor decisión” en las próximas elecciones nacionales.

Por otro lado, también se notó una disminución de los devotos con relación a otros años. Los feligreses que acudieron recibieron a la Virgen con pañuelos blancos extendidos al viento; la misa fue procedida por el arzobispo Óscar Aparicio.

El cántico de 83 miembros del coro juvenil del instituto Laredo y el tributo musical de Los Cuatro de Córdoba acompañaron la celebración.

OBISPO LLAMA A LA UNIDAD DEL PUEBLO

El arzobispo Óscar Aparicio exhortó ayer en la misa central a los feligreses “ver más allá de su propio mundo y siempre ir hacia adelante juntos con María, porque el peregrino siempre camina hacia adelante”.

El párroco del templo de San Ildefonso, Alberto Bortolini, pidió que no “aprovechen del escenario para vivir superficialmente. Es María misma que atrae a los feligreses a su corazón para renovarlos”, dijo.

HOY REALIZAN MISA EN EL CALVARIO

Alrededor de la medianoche partió la peregrinación con dirección al Calvario, donde los feligreses practican el rito de la extracción de piedras, que simboliza el pedido que le hacen a la Madre Tierra.

Se prevé que la Virgen sea llevada en procesión del templo al Calvario a las 9:00. A las 11:00 se celebrará la eucaristía “con los peregrinos que estarán con nosotros y que nos acompañarán en esta fiesta de la madre”, dijo el sacerdote Alberto Bortolini.