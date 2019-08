Peregrinan desde hace más de 10 años para ver a la Virgen

Roger López llegó a Quillacollo desde Salta, Argentina, desde hace 16 años con su hija, quien desde los cuatro meses peregrina, y su reina, su virgencita amada, la Virgen de Urkupiña.

“Ella me dio todo, ahora le pido salud. Vengo a darle gracias y a pedirle por nuestro país”, expresó. Tras una pausa y con lágrimas, contó que este año viene para pedir por la salud de su madre. “Está enfermita, tienen que operarla, pido que le dé todas las bendiciones, así que seguramente mi mamá va a estar muy bien, porque mi Virgen me escucha y no me va a fallar”, contó.

Carmen Herrán es otra devota que visita a “la mamita” desde hace 10 años. “Me ayudó después de que murió mi marido, me dio fuerza, me dio todo y siempre que puedo la visito”, dijo sollozando.

José Carlos contó que viene a venerar a “nuestra madre de Urkupiña” desde hace ocho años para pedirle salud y “ seguir viviendo”. “Es lo más importante, después todo llega”, señaló.

Otros creyentes como Sebera Martínez visitaron por primera a la Virgen “en su casa”, en el templo de San Ildefonso. “Vine a agradecerle, a conocerla y a pedir luz y guía para mi hijo”, contó.

Mercedes Peralta, de Salta, también visitó ayer por primera vez a la Virgen. Realizó un viaje de 17 horas. “Venimos con mucha fe, venimos a pedir muchas cosas, es más salud, siempre estamos con fe”, expresó.

Por estas fechas miles visitan a la Virgen en el templo de San Ildefonso.

DECORAN AUTO PARA LA PROCESIÓN

Desde hace más de 60 años, una familia se encarga de decorar el auto que lleva a la Virgen en la procesión. Una de las integrantes, Anelís Claros, contó que al principio la Virgen salía “en anda”, pero una vez casi la hicieron caer.

“Ahí surgió la idea de una tía que ya falleció, de que la Virgen pueda salir en una camioneta armada y decorada para ella”, añadió.

Desde entonces, cada año, la familia junto a devotos que se ofrecen para ayudarla decoran la carroza. “Todos ponen algo para armar”, contó.

LOS CUATRO DE CÓRDOBA LE CANTAN A LA “MAMITA”

REDACCIÓN CENTRAL

Los reconocidos artistas argentinos Los Cuatro de Córdoba le rindieron ayer un tributo musical a la Virgen de Urkupiña en la misa celebrada en el atrio del templo de San Ildefonso dándole a los cánticos religiosos un toque chaqueño.

Víctor Mancilla, quien toca el bombo y canta, dijo que “son muchísimos años” que vienen a visitar a “la mamita de Urkupiña” y a cantar en la misa.

“Nosotros lo hacemos como un homenaje sublime a la mamita, somos devotos, nos ha concedido muchas cosas y nos acompaña en todos los caminos que andamos”, contó.

“Siempre pensamos en ella y le rezamos”, expresó.

Mancilla comentó que la Virgen le cumplió un milagro “muy grande”, pero que prefiere guardárselo. “Estoy muy agradecido por eso y por más”, dijo.

El reconocido grupo estuvo acompañado por músicos nacionales y 83 jóvenes del coro juvenil del Instituto Laredo.