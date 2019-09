Gómez sigue con detención y testigo pide entregar pruebas

La Sala Penal Segunda ratificó ayer detención domiciliaria sin derecho a trabajar del diputado del MAS Lucio Gómez, investigado por el caso audios de corrupción en la Alcaldía de Quillacollo.

“Se mantienen sus medidas. Lo que sí se ha establecido en la audiencia es que no concurriría el riesgo de fuga”, indicó la fiscal Faridy Arnez. La defensa del parlamentario logró demostrar que éste cuenta con domicilio.

“El Ministerio Público había acreditado que había contradicción en cuanto al domicilio; sin embargo, la sala penal ha considerado que esto no es así porque, dada su calidad de diputado, es lógico considerar que cuenta con domicilio”, dijo Arnez.

El abogado del legislador, Gilmar Terrazas, adelantó que solicitará que se restituya su fuente laboral con el argumento de que no se le puede negar a una “persona adulta mayor”.

Gómez fue imputado por concusión y uso indebido de influencias tras ser denunciado de digitar el cambio de alcaldes en Quillacollo a través de pactos con concejales del MAS y FPV para mantener una presunta red de corrupción que cobraba coimas.

Testigo

Por otro lado, ayer, el testigo del caso audios y funcionario en la gestión del alcalde Zacarías Jayta, Jesús Saldívar, pidió junto a su abogado Royer Ramos que dos de los procesados —Gerson Escalera y Osman Ponce— entreguen las pruebas que tienen sobre la red de corrupción.

Los exfuncionarios negaron en sus declaraciones en la Fiscalía tener audios y videos sobre las irregularidades.

Además detalló el rol que desempeñó el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, para que Jayta permanezca dirigiendo la Alcaldía y Mérida no retorne tras la crisis de junio de 2018.

En una conferencia de prensa, Saldívar reiteró la existencia de nexos entre Gómez y el alcalde suspendido Eduardo Mérida. Como prueba, presentó una grabación de las autoridades.

“Mérida debía regresar tras la caída de Jayta. Ahí surge el caso de Jhasmani Torrico y caen los fiscales y vocales que tenían que favorecerle. Es ahí cuando Gómez lo abandona. Esta red sigue operando, por qué creen que exfuncionarios están volviendo”, dijo.

Mérida negó la existencia de los vínculos y aseveró que si exfuncionarios de su gestión regresaron a trabajar debe ser porque tienen algún trato con el actual alcalde suplente, Willy López.

“Este señor ya no es testigo, ha pasado a ser acusador. Me estoy sometiendo al proceso. Lucio Gómez no tuvo nada que en mi gestión, no tenía pisada a mi oficina”, afirmó.

El munícipe comentó que es “ilógico” que se le acuse de negociar designaciones de funcionarios. “Yo ingresé en febrero a la cárcel, cómo pude haber intervenido”, declaró.

Sugieren que hay pruebas. El testigo clave, Jesús Saldívar, retó ayer a dos procesados a presentar sus pruebas contra las autoridades.

CONSULTORES Y ALCALDE SE CONTRADICEN SOBRE DÉFICIT

Varios consultores que trabajan en la Alcaldía de Quillacollo denunciaron ayer que no perciben salarios desde hace tres meses.

“Nos indican que faltan las firmas del Alcalde y de Finanzas en los cheques. No entendemos porqué hablan de déficit si se supone que en el POA se presupuesta el gasto”, dijo un afectado.

Otra consultora relató que el “recorte de personal” que anunciaron por el déficit no es cierto porque, tras retirarla, se contrató a otra persona para que realice sus funciones.

Los afectados evitaron decir sus nombres por temor a represalias y denunciaron que en la Alcaldía se vulneran normas laborales porque los despidos son injustificados.

“Muchas compañeras se están embarazando para no ser despedidas o acuden al Ministerio de Trabajo”, subrayó un funcionario.

La anterior semana, el alcalde suplente Willy López, consultado sobre este tema, puntualizó que no se cancelarán sueldos a trabajadores eventuales que no tengan contrato. Luego, ratificó que se aplican medidas de “austeridad” porque hay un déficit de 90 millones de bolivianos por obras mal ejecutadas en anteriores gestiones, y por la baja recaudación tributaria.

Este medio intentó contactarse con el secretario general José Terán para conocer más detalles del tema, pero no tuvo éxito.