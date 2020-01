Revocan domiciliaria de empresario de las mochilas, sigue preso

El empresario Juan de Dios M., que se adjudicó la importación de mochilas escolares, es el único imputado con detención preventiva por el caso Mochilas I. Hasta el lunes presentará sus pruebas de descargo, entre ellas una estructura de costos de productos, informó su abogado, Henry Pinto.

“Sigue en la cárcel injustamente. Es el único, pese a que siempre se presentó a todo. Asumiremos defensa por esto”, dijo Pinto.

El empresario obtuvo detención domiciliaria la semana pasada, pero la revocaron por apelación. Sigue en el penal de San Sebastián.

Su defensa trabaja en la organización de pruebas: periciales, testificales, documentales, aduaneras y económicas. Entre ellas, correos electrónicos y la estructura de costos, agregó Pinto.

Morales está acusado por el delito de contratos lesivos al Estado. “Esto implica un daño a los recursos estatales. En este caso no se cumple, porque el afectado fue mi cliente, porque la Alcaldía aún no le paga. El daño es a mi cliente, no al Estado”, argumentó Pinto.