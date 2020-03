Dejan a 12 familias a su suerte por rajaduras en El Mirador

Doce vecinos de la OTB Mirador de Alto Cochabamba viven desde hace una semana con el temor de que sus casas “se puedan caer” en cualquier momento debido a un deslizamiento. Se sienten abandonados porque la Alcaldía les pidió que evacuen, pero no tienen a dónde ir.

Vecinos como Karina Maldonado se quedaron sin un techo. Su nueva casa, de dos plantas, quedó inhabitable.

“Ya no quiero ni mirar mi casa, pero siguen cayendo piedras por detrás, me piden que evacúe, pero dónde más me voy a ir. No nos ofrecieron ningún albergue, somos unas tres familias que no tenemos dónde ir”, lamentó.

Maldonado duerme en la casa de su cuñada, que vive cerca de la zona del deslizamiento. De día vive en lo que queda de su casa, pero con temor a que siga cediendo. Demolió la cocina de adobe, porque tenía mayores rajaduras para reducir los riesgos.

Mientras la Alcaldía determina el origen del deslizamiento, los vecinos buscan formas de seguir viviendo en sus hogares a la espera del informe técnico de la Alcaldía.

Los vecinos alertaron de un posible colapso el 5 de marzo, porque 10 casas tenían rajaduras y filtraciones. Atribuyeron el daño a los trabajos de Semapa en las cañerías y alcantarillado. El gerente de Semapa, Deybi Vidal, descartó esa posibilidad.

El dirigente de la OTB, David Herrera, informó que son 12 casas afectadas, cinco tienen un 90 por ciento de daño, una tiene grietas y el resto cedió de 10 a 30 centímetros.

Añadió que los vecinos temen que sus casas “se puedan caer”, por lo que dos optaron por evacuar, otros hacen arreglos para contener el daño y dos demolieron parte de sus infraestructuras.

Tras la alerta, la Alcaldía realizó trabajos de limpieza, Semapa cortó el agua en dos cuadras y se suspendió el suministro de gas domiciliario en dos casas. Además, se asfaltaron las vías con rajadas por la filtración, informó Herrera.

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y Semapa inspeccionaron la zona hace una semana. El subalcalde de Valle Hermoso, Julio Zambrana, estima que los estudios hidrológicos y geológicos concluyan en cuatro meses porque se harán por una consultoría.

En 2008, un estudio de Sergeotecmin detectó una falla geológica y recomendó que no se realicen construcciones en altura, porque advirtieron que el terreno podía ceder.

NO DESCARTAN FALLA GEOLÓGICA EN LA ZONA

Pese a que los vecinos sostienen que el peligro se debe a una falla técnica por la falta de mantenimiento de la red de agua potable y alcantarillado desde hace 30 años, el subalcalde de la comuna Valle Hermoso, Julio Zambrana, dijo que “en el fondo también se debe a una falla geológica”.

Un estudio de Sergeotecmin de 2008 reveló el riesgo de deslizamientos en la OTB e hizo recomendaciones como evitar grandes construcciones por la carga que puedan ejercer al suelo. Los vecinos solicitarán al Concejo una reglamentación de la zona luego de tener el informe técnico.