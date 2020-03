Leyes declara de prioridad la terminal privada del sur

El alcalde José María Leyes determinó dar “prioridad” a la construcción de la terminal privada que impulsa el empresario Jaime Veizaga en un terreno que está a lado de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la zona sur en Albarrancho, a pesar de las observaciones sobre la celeridad con la cual se tramita este proyecto y por dejar de lado la propuesta estatal.

El proyecto para la terminal privada se aprobó en tiempo récord, dos días. Los 23 archivadores y 23 discos del proceso pasaron por ocho reparticiones de la Alcaldía en dos días, al punto de estar en una oficina sólo unos segundos. Por ello, el Concejo Municipal convocó al Alcalde a rendir un informe sobre la autorización de la construcción.

“Lo que queremos es que Cochabamba tenga una nueva terminal, como fuese, lo importante es que se desconcentre el tráfico de la ciudad. Ayudaría mucho (que esté en Albarrancho) a un sector deprimido de Cochabamba como es la zona sur”, justificó Leyes.

El Concejo Municipal decidió convocar a Leyes para el 20 de marzo para que explique por qué no impulsa un proyecto estatal y no tomó en cuenta la alternativa propuesta por el grupo Olmedo en la ex Zona Franca. En su lugar prefiere promocionar el plan del empresario Jaime Veizaga, actual administrador de la terminal privatizada en 1996, en la avenida Ayacucho.

“Nosotros vamos a pedir que se nos dé una información documentada para saber si se han dejado los porcentajes de cesiones de tierra adecuados y si se han realizado los estudios necesarios”, anunció el concejal Edwin Jiménez.

El concejal Carlos Coca observó falencias en la “aprobación récord” de los trámites y señaló que no se cumplió adecuadamente con los procedimientos.

El proyecto cuenta con el trámite aprobado para el inicio de obras. El mismo se hizo sin tomar en cuenta que la norma prevé que la terminal tiene que ser estatal y es de competencia exclusiva del Ministerio de Obras Públicas.

Ayer dos grupos protestaron por este tema. Uno afín a Víctor Calderón que denunció irregularidades y otro apoyando el plan de Veizaga, porque supuestamente ayudará a mejorar la planta de tratamiento.

La construcción de la nueva terminal en Albarrancho “garantizará las mejoras en la planta de tratamiento”, explicó el dirigente de Santos El Paraíso, Juan Carlos Moreira. “Nosotros queremos como una forma de garantía que se haga la terminal, porque la única propuesta seria que hay es la del señor Veizaga”, dijo.

Cerca al mediodía uno de los manifestantes llegó hasta el centro de eventos El Portal buscando a Leyes, sin embargo, se reunió con la asambleísta Lineth Villarroel.

“Una terminal en la zona sur va a ayudar a la economía de esos sectores y también a descongestionar la Ayacucho”, dijo Leyes.

DATOS

Licencia ambiental observada. El proyecto terminal de buses logró una licencia ambiental de la Gobernación, pese a estar al lado de la planta de tratamiento de aguas.

Empresario invertirá 170 millones de bolivianos

El empresario Jaime Veizaga pretende invertir 170 millones de bolivianos para construir una terminal moderna con 52 andenes, 123 boleterías y 140 parqueos para las flotas.

Dos leyes municipales para nueva terminal

El proyecto cuenta con la Ley 163/2016 para cambio de uso de suelo y la Ley 159/2016, que amplía la mancha urbana hasta ese sector del Distrito 9.

AUDITAN LICENCIA QUE DIO EXGOBERNADOR CANELAS

REDACCIóN CENTRAL

Ante la inusual aprobación de una terminal al lado de una planta de tratamiento de aguas servidas, que además fue observada por el Ministerio de Medio Ambiente, la nueva gestión de la Gobernación realiza una auditoría de la licencia ambiental que se emitió al empresario Jaime Veizaga durante la administración del gobernador Iván Canelas (MAS).

“Hemos evidenciado que la ubicación (de la nueva terminal) tiene varios factores ambientales que podría generar impacto en la población y afectar a la salud. Estamos analizando si se han cumplido todos los procedimientos y las recomendaciones técnicas”, dijo el nuevo secretario de Madre Tierra, Alan Lisperguer.

Por otro lado, la Asamblea Departamental tiene previsto elaborar una normativa para la nueva terminal.