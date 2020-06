"Déjenos de joder", responde Alcalde a Murillo que propuso encapsular el trópico

"Déjenos de joder, déjennos en paz al Trópico de Cochabamba. Ya basta de aseveraciones falsas, de insultos y por eso aquí no vamos a permitir alguna calumnia, algunos datos falsos". Así, molesto, el alcalde de Villa Tunari y presidente de mancomunidad de los municipios del trópico, Asterio Romero, respondió a la propuesta del ministro Arturo Murillo de encapsular el Chapare por la cantidad de casos de Covid.

"No puede mellar la dignidad del pueblo del trópico de Cochabamba indicando que se va a encapsular, que hay muchos enfermos, hay muchos muertos, dejemos de joder, es hora de que seamos muy coherentes en los discursos, esa política barata que hace el Murillo no lo sirve para nada", agregó el alcalde chapareño en entrevista con radio Kawsachun Coca.

Horas antes, el ministro Murillo manifestó que sería importante encapsular al Chapare e incluso ofreció ayuda para enfrentar al coronavirus. Dijo, entre otras cosas, que el Hospital de Villa Tunari no tiene terapia intensiva y que se lo debe dar condiciones para la atención.

Murillo aseveró que la mitad de los casos de coronavirus de Cochabamba están en la región del Chapare. Según datos del Sedes, hasta este viernes se registraron 898 casos positivos, de los cuales 374 están en los cinco municipios de la mancomunidad del Trópico más Sacaba.

Asterio Romero, que representa al MAS, criticó a Murillo por proponer encapsular al Chapare. Le dijo que si intención es errónea porque no es médico ni Ministro de Salud.

"No es quién para ordenar, para tomar decisiones. Lamentablemente este tipo se vanagloria, se compromete, incluso se mete a donde no debe meterse", señaló.

Se refirió a Murillo como "supuesto ministro" y lo acusó de provocar. "Primero tiene que ir al cuartel para opinar y para sugerir o para tomar decisiones, por eso estamos muy molestos", recalcó.

Romero aseveró también que se acusa al Chapare con datos falsos, para hacerle quedar mal. Dijo que en Villa Tunari tiene 21 casos (27 según el Sedes hasta este 5 de junio), por lo cual no puede decirse que son más de 100.

Aseveró que en su municipio no se está dejando de cuidar a la gente y se cumple el tema de la bioseguridad. No obstante, llamó a la población a cuidarse por sí misma y que no espera que alguien les diga que lo hagan.