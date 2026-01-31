La danza, belleza y música de las bandas invaden las calles de Cochabamba

Las calles de la ciudad de Cochabamba se llenaron este sábado de color, belleza, danza y la música de las bandas en la tradicional Entrada Precarnavalera que dio un adelanto de lo será el Gran Corso de Corsos el 21 de febrero.

La Entrada Precarnavalera contó con una gran participación de más de 60 fraternidades que bailaron diferentes ritmos, como el caporal y el tinku, durante más de dos kilómetros.

Más datos

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba afina los últimos detalles organizativos para el desarrollo del Carnaval de la Concordia 2026, considerado el más largo y diverso del país, con una agenda que integra actividades culturales, gastronómicas, familiares y folklóricas a lo largo de varias semanas.

Entre las principales actividades previstas se encuentran el Corso de Mascotas, el Corso Infantil, la Feria del Puchero, las entradas zonales y el tradicional Corso de Corsos, eventos que forman parte de una planificación integral orientada a la participación familiar y al fortalecimiento de la identidad cultural.