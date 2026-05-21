Tribunal amplía el uso de K’ara K’ara; Gobernación inspecciona Cotapachi

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 21/05/2026 a las 8h49
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El Tribunal Agroambiental autorizó de manera excepcional y transitoria la continuidad del ingreso de residuos sólidos al botadero de K’ara K’ara, bajo condiciones técnicas relacionadas al volumen permitido y al cierre de las microceldas 2 y 3.

La Gobernación de Cochabamba inspeccionó ayer el botadero de Quillacollo en Cotapachi para verificar las denuncias de los pobladores que piden el cierre de todos los vertederos de esa  zona.

K’ara K’ara

El secretario de Asuntos Judiciales, Abel Zuazo, informó que la resolución es de orden público y cumplimiento obligatorio, emitida dentro de una medida cautelar ambiental promovida por Eloy Torres Fernández, Juan Villca y Edwin Mamani Cano por presunto daño ambiental.

Explicó que la autorización está condicionada al cumplimiento de determinaciones técnicas e informes.

Detalló que la Universidad Mayor de San Simón deberá colaborar con los informes técnicos de cubicaje a las microceldas 2 y 3, considerando que aún resta completar 40.000 metros cúbicos para el cierre técnico.

La secretaria de Medio Ambiente, Gabriela Encinas, reiteró que el municipio en ningún momento solicitó una ampliación. Recordó que, a mediados de abril, personal técnico del Tribunal Agroambiental realizó una inspección, donde se evidenció que las microceldas 2 y 3 aún requieren ser completadas técnicamente para evitar futuros impactos ambientales.

Cotapachi

Vecinos de Quillacollo y Cotapachi realizaron ayer una inspección junto a la Alcaldía de Quillacollo y la Gobernación denunciando la falta de un tratamiento adecuado de los residuos.

Según los comunarios, las piscinas de lixiviados operan de manera improvisada, provocando el desborde y la filtración directa de estos líquidos contaminantes hacia la tierra. Esta situación impacta en los pozos.

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