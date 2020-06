Enfermera que dio positivo a Covid-19 peregrina por un lugar para aislarse

Ana, una enfermera que trabaja en el Solomon Klein, contrajo la Covid-19 al atender a los pacientes positivos y ahora peregrina desesperadamente por un lugar para aislarse.

Ella contó, a través de un video que publicó la asambleísta Lizeth Beramendi en su cuenta de Facebook, que está asegurada en la Caja Bancaria Estatal. Sin embargo, tanto ese establecimiento de salud, como en el que trabaja, no dieron respuesta a su petición.

Enfermera contagiada ni tiene donde aislarse Publicado por Lizeth Beramendi en Lunes, 15 de junio de 2020

Ana aseguró que la dueña del edificio donde vive ya no la recibe. Por lo tanto, su familia tuvo que migrar a otro municipio para aislarse.

“Mi caja no da respuesta. Pido por favor que la Caja se haga cargo de nosotros. Si aportamos tienen que atendernos. Me dijeron que me mandarán baja médica por vía digital, nada más”, indicó.

Contó que hay varias compañeras que también están infectadas y requieren un centro de aislamiento exclusivamente para el personal de salud que a diario trabaja luchando por detener el coronavirus.