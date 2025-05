Después de 26 años, instan a reforzar la conciencia ambiental del Día del Peatón

Tras 26 años de la realización del Día del Peatón y el Ciclista, que comenzó en 1999 en Cochabamba, los activistas instan a reforzar la conciencia ambiental de la jornada para contribuir a darle un descanso a la naturaleza.

Si bien, Cochabamba fue pionera en dedicar un día al medio ambiente con el paso del tiempo y la aparición de nuevas necesidades la jornada adquirió un fuerte componente comercial y lúdico que hace que la generación de residuos sólidos aumente en al menos 50 toneladas ese día y haya mayor contaminación acústica.

En opinión, del activista y ciclista, Javier Molina, un aspecto negativo del Día del Peatón es la mayor cantidad de basura “debido a que la ciudad de convierte en un mercado abierto”.

Dijo: “Esto no es problema aislado; sino, que está relacionado con otros problemas, porque simplemente no hay trabajo ni formal ni informal; no hay seguridad laboral y la gente aprovecha para generar un ingreso extra”.

Sin embargo, lo positivo es que “la naturaleza tiene un descanso”. Mencionó que en otros países hay un día a la semana que se cierran determinados espacios, como parques, para que la gente circule en bicicleta y camine.

“Es importante darle un descanso a la naturaleza, como ocurrió en la pandemia. Sería tener un día del peatón al mes para mejorar”, sugirió.

Objetivo inicial

En tanto, el activista del Colectivo Socio Ambiental de Cochabamba (Cosac) Jaime Ponce remarcó que Cochabamba tiene varios problemas ambientales que no se han solucionado.

“Inicialmente el Día del Peatón tenía como principal objetivo concientizar respecto a los graves impactos ambientales que sufre el valle cochabambino por la contaminación del parque automotor y el funcionamiento de empresas como las ladrilleras”, recordó.

Sin embargo, ese sentido ha ido cambiando.

“Al ser un día en el que se han introducido otras actividades y otras manifestaciones ha sufrido una distorsión el propósito inicial; y, hoy la actividad no está cumpliendo esos objetivos”, opinó.

Explicó que además se buscaba incentivar la reforestación de los espacios públicos ante la pérdida de cobertura vegetal.

Sin embargo, agregó que aún se puede reforzar el objetivo del cuidado del medio ambiente y comenzar a resolver los problemas que aquejan a la región y han sido relegados en los últimos años.

“Los problemas ambientales de Cochabamba siguen latentes y no han sido encarados por las autoridades y la población con la seriedad necesaria”, manifestó.

Organización

La Alcaldía de Cochabamba es ahora quien lidera la organización y busca mantener las actividades tradicionales como la caravana de bicicletas. Además, se mantiene la restricción de motorizados durante el día, de 9:00 a 18:00, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero del parque automotor y de acuerdo con las mediciones de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (MoniCa) los niveles de contaminación se reducen en más de un 90 por ciento.

El presidente del Concejo Municipal, Walter Flores, remarcó que el Día del Peatón es una fecha para “la defensa del medio ambiente. En este día el objetivo principal es tomar conciencia ambiental y por otro lado es una actividad para compartir en familia, en comunidad”.

Por ello, los permisos que se han otorgado este domingo son limitados y excepcionales como para emergencias médicas y el funcionamiento de las instituciones de trabajo. Las bicis, motos y vehículos eléctricos no podrán circular.