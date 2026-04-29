Cadepia Presente con 120 empresas de 11 rubros

El pabellón de Cadepia fue inaugurado en la Fexco 2026 como un espacio que integra 120 empresas de 11 rubros productivos, consolidando a la pequeña y mediana industria como un componente estructural del sistema económico de Cochabamba y Bolivia.

La muestra reúne unidades productivas de alimentos y bebidas, plásticos y químicos, artesanías, construcción, madera, metalmecánica, cuero y marroquinería, entre otros sectores, configurando una vitrina que expone la capacidad manufacturera, el valor agregado y la diversidad de la producción nacional. Este espacio permite visibilizar procesos productivos, generar contacto directo con consumidores y establecer vínculos comerciales con compradores, distribuidores e inversionistas.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, destacó: “Cada unidad productiva representa visión empresarial, capacidad de gestión y compromiso con el desarrollo, generando empleo y fortaleciendo las cadenas de valor regionales”.

La participación de Cadepia en Fexco se posiciona como un mecanismo de acceso a mercado para la pequeña industria, que encuentra en este entorno condiciones para ampliar su red comercial, fortalecer su posicionamiento y proyectar su oferta a escala regional y nacional. La interacción con otros sectores productivos, así como con actores institucionales y financieros, genera oportunidades para la integración en cadenas de valor y el desarrollo de alianzas estratégicas.

El presidente de Cadepia, Daniel Alconz, afirmó: “La pequeña industria es el motor fundamental para el desarrollo de Cochabamba”, resaltando el aporte del sector en la generación de empleo, producción y dinamización económica.

La expresidenta de Cadepia, Luz Mary Zelaya, instó a las autoridades a impulsar condiciones que fortalezcan a la pequeña y mediana industria, destacando la necesidad de mecanismos efectivos de apoyo.

Asimismo, reconoció el trabajo del directorio por el respaldo institucional y destacó la relevancia de participar en el mayor evento ferial de Cochabamba como una plataforma de proyección empresarial.

La presencia de Cadepia en la Fexco 2026 reafirma el papel de la pequeña industria como base productiva, generadora de empleo y articuladora de desarrollo, consolidando a la feria como un espacio estratégico para visibilizar la producción boliviana y ampliar sus oportunidades de crecimiento en el mercado.