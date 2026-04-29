Copa y su novio denuncian robo y piden reserva en la investigación

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 29/04/2026 a las 8h48
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La alcaldesa saliente de la ciudad de El Alto, Eva Copa, y su pareja, Jhonatan Figueroa, conocido como el “Ken Boliviano”, formalizaron ayer su denuncia por robo agravado tras el asalto en la casa de la autoridad. Asimismo, ambos pidieron que el caso sea manejado en reserva para evitar el “morbo”.

“Se ha procedido a formular oficialmente la denuncia presentada por el delito de robo agravado, la cual justamente está siendo oficializada de manera específica por la alcaldesa Eva Copa y su pareja”, dijo Frank Campero, abogado de la autoridad municipal.

El jurista afirmó que el caso fue solicitado para que sea manejado en reserva con el fin de evitar el “morbo” en este tema.

“Se solicitó la reserva correspondiente por todo el morbo que esto ha generado y llevado a situaciones de información que no son reales, y tener ahora una condición objetiva de la investigación como corresponde, y que el Ministerio Público y la Policía Boliviana tengan elementos para una investigación”, puntualizó.

Por otro lado, Campero afirmó que el robo en la casa de Copa, que se suscitó el pasado sábado, no fue un “crimen perfecto”. El abogado resaltó que los delincuentes se llevaron un router de WiFi y no así el DVR (grabador de video digital) de las cámaras de seguridad del inmueble.

Propiedad

El fiscal Marco Antonio Araníbar reveló el lunes que  Figueroa es el dueño de los bienes sustraídos.

Según el fiscal, los objetos robados, incluyendo una caja fuerte y relojes de colección, pertenecen a Figueroa Meneses y no a la alcaldesa.

Desprestigio

En tanto, en una emotiva declaración, la alcaldesa Eva Copa expresó su preocupación por la campaña de desprestigio que se ha desatado en su contra en redes sociales.

“Estoy segura de que esto fue muy bien planificado. Han violado todo el sistema de seguridad. No soy solo yo la que vive en esa casa, y las cosas que se robaron no eran solo mías. Ha sido un momento muy difícil para nosotros”, expresó Copa visiblemente afectada.

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