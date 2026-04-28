Manfred recibe credencial y afirma: “Esta es mi última gestión como alcalde”

El alcalde reelecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recibió este martes su credencial del Tribunal Electoral Departamental y a través de las redes sociales publicó un mensaje sobre lo que será su última gestión y de agradecimiento con la población.

El mensaje en redes sociales dice: “Hace 33 años juré hacer de Cochabamba una ciudad modelo; una ciudad que esté en sintonía con las mejores ciudades del mundo; una ciudad con progreso, desarrollo y obras de vanguardia que promuevan el desarrollo urbano y humano”.

Siguió: “Dediqué mi vida a cumplir esa promesa, fui elegido cinco veces alcalde y en todas mis gestiones hicimos obras que marcaron un antes y un después en la administración pública. Hoy, tengo el privilegio de terminar lo que empecé con tanto amor, dedicación y compromiso. Esta es mi última gestión como alcalde y junto a todos ustedes vamos a terminar de escribir esta historia, haciendo de Cochabamba la mejor ciudad de Bolivia y una de las mejores de Latinoamérica. ¡Gracias familia cochabambina!”