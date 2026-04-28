La Casa Blanca culpa al “odio de la izquierda” del ataque a Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, culpó al “culto de odio de la izquierda” del ataque contra el presidente de Estados Unidos, poco antes de que el sospechoso compareciera ante el juez para escuchar los delitos de los que le acusa el Departamento de Justicia.

Son tres. El más grave es el de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, que acarrea una pena máxima de cadena perpetua.

Por los otros dos pueden caerle 10 años, respectivamente.

Son los siguientes: transportar un arma y munición a través de las fronteras estatales y disparar durante un episodio de violencia.

Allen compareció vestido con un mono de color azul en el tribunal federal E. Barrett Prettyman, en Washington, para una audiencia que duró unos 15 minutos.

Iba acompañado de los abogados asignados de oficio para su defensa.

Se mostró sereno, según los presentes en la sala, y respondió con voz baja a las preguntas del juez.

No mostró ninguna emoción cuando escuchó que tal vez pase el resto de su vida entre rejas, ni cuando el fiscal dijo que su intención era la de perpetra un asesinato político.

No se declaró culpable ni inocente. Su siguiente cita ante el juez está prevista para el 11 de mayo.

El director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, ofrecieron al rato una conferencia de prensa conjunta para actualizar la información oficial sobre Allen, que el sábado fue detenido por los agentes en las inmediaciones de un control de seguridad del Hilton, una planta por encima de donde se estaba celebrando la fiesta que anualmente junta la prensa y el poder de Washington.

Comparecieron acompañados de unos carteles con las armas que le fueron confiscadas a Allen, una escopeta, una pistola, y varios cuchillos.

Blanche volvió a defender la seguridad del evento, pese a las críticas por el hecho de que el pistolero se aproximara tanto al presidente o de que el acto no tuviera la mayor consideración de seguridad con tantos miembros del Gabinete como había presentes.