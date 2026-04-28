El plantel de Independiente jugará hoy contra Botafogo en Río de Janeiro

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 28/04/2026 a las 8h43
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Con el partido que sostendrán Botafogo, de Brasil, e Independiente, de Bolivia, programado para jugarse hoy en Río de Janeiro desde las 20:30 (HB), los clubes bolivianos Independiente Always Ready, Bolívar y Blooming comenzarán a jugar desde hoy hasta el jueves sus partidos válidos para la tercera fecha de la fase de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana.

Los cuatro representantes bolivianos no tuvieron un buen comienzo en ambas copas, por lo que la posición que ocupan en sus series los obliga a luchar intensamente, pues se encuentran ubicados entre el tercer y cuarto puestos, con puntuaciones poco alentadoras, aunque sus jugadores subrayaron que no está muerto quien pelea.

Hoy el turno será de Independiente por la Copa Sudamericana. El equipo chuquisaqueño jugará contra Botafogo, en el estadio Nilton Santos, desde las 20:30. Ese encuentro será dirigido por el colegiado Fernando Vejar, quien será colaborado por Carlos Poblete y Eric Pizarro. El elenco boliviano llegará a este encuentro sin unidad alguna después de caer en el debut contra Racing por 1 a 0 en el estadio Patria, de Sucre, mientras que repitió el marcador ante Caracas FC en condición de visitante (1-0), por lo que es último en el grupo E.

Mientras que mañana, también por la Sudamericana grupo H el elenco de Blooming visitará a Carabobo FC desde las 18:00 (HB), ese partido se jugará en Valencia, Venezuela, y será dirigido por Ánthony Díaz, colaborado por Christian Lescano y Danny Ávila, todos de Ecuador.

El equipo celeste cruceño en su debut empató con River Plate por 1-1 y perdió ante Bragantino por 3-2 de local y visitante, respectivamente, y tiene una sola unidad, sobre seis posibles.

Por la Copa Libertadores, el primero que entrará en escena será Always Ready, el vigente campeón nacional jugará mañana en tierras brasileñas contra Mirassol desde las 18:00 (HB), bajo el arbitraje del colombiano Carlos Ortega, quien será colaborado por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego. El equipo boliviano arrancó el torneo con una derrota como local contra Liga Deportiva de Quito, Ecuador (0-1), después en Argentina fue derrotado por Lanús por una similar diferencia.

Finalmente, el jueves desde las 18:00 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, Bolívar recibirá la visita del brasileño Fluminense, partido que fue calificado de clave para los bolivaristas, pues están obligados a ganar, ya que arrancaron en la Copa Libertadores con una derrota en Mendoza contra Independiente de Rivadavia (1-0).

Después empataron con La Guaira por 1-1, en La Paz, lo que generó molestia entre los aficionados, quienes en esa ocasión pidieron la destitución de Flavio Robatto, quien se vio obligado a dar un paso al costado.

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