Loza recibe el credencial como Gobernador de Cochabamba

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 28/04/2026 a las 18h12
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En un acto  realizado en el hotel Regina de Tiquipaya, el Tribunal Electoral Departamental (TED) entregó este martes la credencial oficial a Leonardo Loza, acreditándolo legalmente como Gobernador de Cochabamba para el periodo 2026-2031, según un reporte de la Gobernación.

Durante el evento, Loza reafirmó su compromiso de trabajar con transparencia y responsabilidad. 

"Las campañas terminaron; ahora es momento de trabajar en unidad por Cochabamba", afirmó, haciendo un llamado a los asambleístas y alcaldes de los 47 municipios a gestionar el desarrollo regional sin distinciones políticas. 

La nueva autoridad destacó que su gestión priorizará proyectos estratégicos en minería, integración vial y desarrollo humano.

 Asimismo, informó que este fin de semana recibirá el bastón de mando en una ceremonia ancestral en Sipe Sipe, previo a su posesión oficial ante la Asamblea Legislativa Departamental el próximo lunes 4 de mayo.

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