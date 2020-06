Cochabamba: intervienen un laboratorio que realizaba pruebas de Covid-19 sin permiso

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, intervino hoy un laboratorio que realizaba pruebas rápidas de Covid-19 sin autorización. Se procederá a la clausura del mismo.

Se estima que se realizaron más de 100 pruebas rápidas sin registro ni permiso del Sedes. Además, informaban a los pacientes de manera verbal.

Aleida Camacho, jefa de Farmacias, indicó que en el laboratorio se habrían realizado pruebas con reactivos sin registro sanitario y que las mismas no confirmaban o descartaban un caso de Covid-19.

“Las pruebas no son confirmatorias, son para ver la posibilidad de que se podría contraer la enfermedad y hubo reclamos de pacientes. No hay profesionales a caro y no cualquiera puede la interpretación de las pruebas”, expresó.