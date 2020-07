Sedes: pruebas Covid-19 de la UMSS no están aprobadas por el Ministerio de Salud

La responsable de laboratorio de referencia para Covid-19 del Sedes de Cochabamba, Shirley Lazcano, informó hoy martes que las pruebas PCR que presentó la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) no estás aprobadas por el Ministerio de Salud.

La UMSS relanzó ayer los kits para pruebas PCR bajo la técnica LAMP a través del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos de Diagnóstico Molecular (Lidtech).

Se trata de una prueba más rápida y económica que las PCR o moleculares, sin embargo, se espera la autorización del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para comenzar su uso bajo esta una nueva técnica.

Aunque la prueba de la UMSS se presenta como una alternativa para la población que no puede acceder a las pesquisas de los hospitales ni del laboratorio de referencia, el Sedes remarcó que no puede dar su aval para su utilización, porque la técnica LAMP no está contemplada en el protocolo del Ministerio de Salud.

“Es una técnica de PCR que se utiliza con calor, la termogénesis, pero que no está reconocida a nivel del Ministerio de Salud. Nosotros nos regimos como Sedes a un ente rector que es el Ministerio de Salud, el mismo ha emitido en mayo un protocolo de diagnóstico laboratorial para Covid-19, en el cual no menciona la técnica LAMP”, dijo Lazcano.

En este momento la técnica utilizada es la PCR en tiempo real. Actualmente, hay unas 800 pruebas pendientes en el laboratorio de referencia que no se pueden procesadas por varios factores, entre ellos la falta de insumos.

Se estima que la prueba para Covid-19 de la UMSS tendría un costo mucho menor de Bs 80 frente a los 560, 700 o más que cuesta actualmente en los laboratorios privados. Los Tiempos intentó contactarse con el director del Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agropecuaria de la UMSS y responsable del proyecto, Jorge Rojas, pero sin éxito.

La UMSS gestiona la aprobación de los kits para las pruebas desde abril, pero no ha recibido no ha recibido una respuesta formal a su propuesta. Los materiales fueron donados por la Universidad de Bélgica.

Pandemia: cifras

El último reporte del Sedes da cuenta con 6.526 confirmados en Cochabamba y 498 decesos en cuatro meses de pandemia. En tanto, los recuperados llegan a 1.320. En la última jornada se reportaron 120 nuevos positivos. Sin embargo, en el laboratorio de referencia del Sedes se tienen 800 pruebas pendientes.

Bolivia

El Ministerio de Salud reportó 1.409 nuevos casos de coronavirus, principalmente en el departamento de Santa Cruz con 555 casos y en La Paz 535. En total se tiene un acumulado supera los 60 mil en los nueve departamentos.

También se registraron nuevos pacientes en Cochabamba 120, Tarija 78, Oruro 33, Beni 32, Chuquisaca 32, Potosí 16 y Pando 8. La Paz, se perfila como el nuevo epicentro de la pandemia en Bolivia.

Mundo

En el mundo los contagios de Covid-19 llegan a 3,8 millones personas y los decesos a 163 mil.