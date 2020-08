Concejal: “Leyes no deja que lo notifiquen para declarar”

El concejal Joel Flores (MAS) informó que la Fiscalía no pudo notificar ayer al alcalde José María Leyes con la denuncia por presunto incumplimiento de deberes, que se presentó la pasada semana, por no informar sobre los gastos para atender la pandemia.

Flores dijo que el encargado de notificar no pudo cumplir con esta diligencia. “Lamentablemente por la cuarentena que él está atravesando no permite que nadie se le acerque; ojalá, que con los funcionarios también esté haciendo lo mismo; entonces, no está dejando que se le notifique”, explicó.

El legislador Flores lamentó que el munícipe se enferme cada vez que tiene que afrontar un proceso, como ahora por los gastos para la atención de la pandemia, debido a que según la secretaria de Salud la autoridad tiene Covid-19.