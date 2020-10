Tellería denuncia cierre de servicios y pregunta: ¿van a estar cerrados 30 días?

El alcalde suplente temporal, Iván Tellería, inspeccionó varias dependencias municipales y lamentó que servicios como Obras Públicas estén paralizados o que se impida el ingreso del personal, por lo que, preguntó: “¿Van a estar cerrados 30 días”.

Tellería que ayer instaló su despacho en la antesala del antiguo edificio municipal del pasaje Sucre ante el cierre de la sede principal recorrió este viernes varias dependencias municipales, como Obras Públicas, donde por segundo día se fumigan los ambientes. Ayer para evitar la propagación de la Covid-19 y hoy contra los mosquitos, chulupis y roeedores.

“Todo el parque automotor no ha salido hoy. No hay ninguna amenaza de agresión a Obras Públicas, estas movilidades tienen que estar todos los días en la calle, pero están viendo que hoy día no se ha dejado entrar al personal”, declaró en la inspección que hizo junto con algunos medios de comunicación.

Tellería lamentó que por tercer día no se trabaje en el municipio de Cochabamba, pese a que no existen protestas y rige el auto de buen gobierno con miras a las elecciones del 18 de octubre. Anunció que solicitará informes para remitirlos a la Contraloría General del Estado por el daño a la población.

El alcalde suplente recordó que está vigente la Ley 1178 y del Funcionario Público y la del municipio que indican que el personal debe trabajar, porque no hacerlo conlleva responsabilidades. “Se va a pedir informes para que indiquen por qué no trabajan”, manifestó.

Aunque el alcalde electo, José María Leyes, dijo esta mañana en una entrevista televisiva que iba a trabajar con normalidad en su despacho, esta jornada el edificio municipal de la plaza 14 de Septiembre estaba con las puertas cerradas.

El alcalde electo fue suspendido por 30 días por incumplir con las normas administrativas en la compra de motorizados para la policía en 2016 por la comisión de ética del Concejo Municipal. El Concejo Municipal designó a Iván Tellería como alcalde suplente por ese lapso. El munícipe ha pedido que el Legislativo reconsidere su sanción.