Payasitos protestan y piden una canasta solidaria por la crisis

La Asociación de Payasitos de Cochabamba pide que la Alcaldía les entregue una canasta solidaria, porque “son el sector más golpeado por la pandemia”.



Los representantes expresaron que desde que empezó la pandemia, hace más de un año, no han trabajado y que sus familias viven en alquiler.



Explicaron que los dueños de casa no les condonaron “ni un centavo” y tampoco se beneficiaron con el descuento en las facturas de servicios básicos.



Algunos buscaron otros trabajos, como de panaderos. También, hicieron colectas para reunir alimentos para sus afiliados.



Por ello, piden que las autoridades los tomen en cuenta. El sector cuenta con 150 payasos, pero con los magos son más de 300.



Sus representantes expresaron que con la nueva cuarentena tampoco pueden trabajar en otras actividades, porque la semana se redujo a cuatro días y tres días no tienen dónde ir.