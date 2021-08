Pese al riesgo, 9 de 10 dejaron de usar el barbijo

Pese al riesgo que aún existe de contraer el coronavirus, en Cochabamba nueve de cada 10 personas dejaron de usar el barbijo, por lo cual no se ha alcanzado el umbral de seguridad y “lamentablemente estamos con una tendencia a crecimiento (de casos)”, informó ayer el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo.



“Durante la semana 32, registramos 809 casos nuevos, con una media de 118 casos (por día) superando nuestro margen de seguridad por 18 casos (por día). Hubo un incremento del 1 por ciento con relación a la anterior semana. No hemos alcanzado el umbral de seguridad, lamentablemente estamos con una tendencia a crecimiento (de casos)”, dijo.



Añadió: “Según el monitoreo que hicimos, de 10 personas nueve no usan el barbijo, en algunos casos, las 10 personas están sin barbijo o están utilizando de forma incorrecta, por lo cual podemos ingresar a un periodo de alta transmisibilidad”.



Por esta razón, Castillo recomendó a la población mantener las medidas de bioseguridad como el uso correcto del barbijo, desinfección de manos con agua y jabón o con alcohol o en gel, además de mantener el distanciamiento entre personas y evitar lugares conglomerados.



Al respecto, la secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, señaló: “No queremos otra vez repetir los momentos de angustia que pasamos en mayo y junio. El comportamiento de la población determina la curva epidemiológica, está en manos de la población evitar más enfermedad, más riesgo y menos muertes”.



El último reporte notificó 51 casos nuevos; sin embargo, sólo se aplicaron 394 pruebas.