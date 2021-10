Sedes desplazará 407 brigadas móviles para la “Vacunatón”

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) desplazará el fin de semana 407 brigadas móviles para la campaña denominada “Vacunatón”, que será en todo el departamento.



El objetivo es ampliar la cobertura de inmunización a menores de seis años con vacunas contra el sarampión, polio, rubéola y otras dosis del PAI regular.



Asimismo, para que las niñas de 10 años puedan protegerse contra el virus del papiloma humano y así evitar el cáncer de cuello uterino.



La campaña prevé llegar a más del 80 por ciento de la población beneficiaria no sólo infantil, sino también personas mayores de 18 años para protegerlas contra la fiebre amarilla y la influenza estacional.



De la misma manera, se habilitarán 143 puntos fijos de vacunación. El punto central será en el parque Cretácico del municipio de Sacaba. La campaña se desarrollará de 9:00 a 14:00 en todo el departamento.



“La población debe entender que debemos llevar a nuestros niños más que todo para completar el esquema de vacunación en patologías importantes como es el sarampión, debido a que es uno de los más riesgosos”, indicó el director del Sedes, Freddy Medrano.



La “Vacunatón” también incluye la vacunación contra el Covid-19. El punto masivo habilitado para mañana es el Hospital del Norte de 8:00 a 14:00. El único requisito es el documento de identidad del padre y el carnet de vacuna del menor.



El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, aseguró que sin las vacunas las enfermedades se hubieran expandido mucho más generando mortandad.



Además, en Cochabamba una gran cantidad de niños, por la pandemia Covid-19, no completaron su esquema de vacunación y están expuestos a contraer cualquier mal. Se estima que 65 de 100 niños no se vacunó este año.

Brigadas casa por casa del PAI



El martes arrancó la vacunación del PAI regular casa por casa y a diario recorre diferentes sectores.

El coordinador 1 de la Red de Salud Cercado, Jhareth Sánchez, informó que a diario se han aplicado un promedio de 1.200 dosis sobre todo contra la difteria, tétanos y la influenza estacional.

Más de 40 brigadas recorrerán hoy la zona del centro de salud Condebamba y mañana del Beato Salomón. “Hemos tenido buena acogida de las personas, pero no en la cantidad que esperábamos, porque muchos padres no quieren hacer vacunar a sus niños”, agregó.



Los buses odontológicos adaptados para la vacunación anticovid están en el Hospital del Sur y el Cochabamba.