K’ara K’ara: dos días sin diálogo, 1.200 t de basura en vías y casas

El conflicto por el bloqueo en el botadero de K’ara K’ara se agudizó ayer con la una segunda jornada de cierre y sin que el diálogo se pueda iniciar entre la Mancomunidad de Pampa San Miguel y la Alcaldía. En tanto, la Policía tampoco desbloqueó.



Como consecuencia de este nuevo bloqueo, al menos 1.200 toneladas de basura se acumulan en las calles, contenedores, domicilios y los carros de EMSA.



“Desde el martes no pudimos entrar con los carros basureros al relleno sanitario por el bloqueo que está realizando la Mancomunidad de Pampa San Miguel. Cochabamba genera más o menos 600 toneladas al día y eso es lo que se está acumulando en los camiones y en toda la ciudad”, informó el gerente de EMSA, Cristhian Cuéllar.



Los vecinos de Pampa San Miguel bloquean exigiendo el cumplimiento de acuerdos y la ejecución de obras rezagadas desde la gestión 2018. Además, piden que el alcalde Manfred Reyes Villa se constituya en el sector para atender sus demandas. Pero el municipio convocó a una mesa de diálogo en la plaza 14 de Septiembre, en el despacho de Reyes Villa.



“No hubo diálogo. Estamos pidiendo que nos demuestren con documentos que nuestros proyectos están colgados en el Sicoes y que no nos deben nada. Nuestras bases van a masificar las medidas de presión a partir del jueves”, dijo Gualberto Álvarez, uno de los dirigentes de Pampa San Miguel.



Otro dirigente de la Mancomunidad, Lucio Ramírez, indicó: “Los técnicos de la Alcaldía no tienen la voluntad de instalar mesas de diálogo, la comisión que vino no nos dijo si podíamos reunirnos y eso escuchó el comandante de la Policía”.



Al respecto, el secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Gustavo Camargo, indicó que se intentó extender una invitación a los dirigentes de Pampa San Miguel para entablar un diálogo y evidenciar sus demandadas y necesidades. Sin embargo, la misma no fue aceptada.

Atentado



La acumulación de residuos en la ciudad se convierte en focos de contaminación y puede afectar a la salud de la población, indicó el secretario de Salud de Cercado, Aníbal Cruz.



“La población que está cerca de los centros de abasto va a absorber los gérmenes, que son patógenos como los coliformes, provocando diarreas o problemas de tipo respiratorio. Por tanto, la acumulación de basura afecta al entorno del lugar que se desecha”, dijo Cruz.

Denuncian delitos contra la salud



Los asesores de la Alcaldía presentaron una denuncia penal en contra de los dirigentes que promueven el bloqueo en el botadero de K’ara K’ara.

El director de Asuntos Jurídicos del municipio, Oliver Alvis, señaló que los delitos son: atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos contra la salud pública, impedir y estorbar el ejercicio de funciones e instigación pública a delinquir.



“Lo fundamental es que pongamos un fin a estas medidas de presión, que lo único que hacen es dañar al pueblo cochabambino”, dijo Alvis.



La denuncia fue hecha en la EPI Sur; sin embargo, aún deben coordinar acciones.