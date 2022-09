Dudas. El ministro de Planificación del Desarrollo dijo que no se puede precisar en qué proyectos se invertirá el... Ver más Aprueban préstamo de $us 400 MM, pero el Gobierno no aclara el destino

El Bambi Bucket, balde o tanque, del helicóptero que este viernes debía apoyar en la sofocación del incendio en el... Ver más El Bambi Bucket cayó a la laguna Alalay

Investigación. Un diputado del MAS denunció el cobro de un soborno para adjudicar una obra carretera en Chuquisaca Ver más Secuestran documentos y hay arrestados por caso de corrupción en la ABC