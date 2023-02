Inspeccionan la ruta del Corso de Corsos para proteger los árboles y autorizar podas

La Dirección de Medio Ambiente y la Unidad Forestal inspeccionaron este jueves la ruta del Corso de Corsos con los comerciantes para recomendar que protejan a los árboles cuando armen sus sitios y graderías.

“Lo que estamos viendo en esta inspección es cuál es el cuidado que se le debe dar al árbol, no es agarrarlo y amarrarlo con plástico, no. Le estamos dando cómo tiene que cuidar con las mallas de semisombra y todo lo que van a colocar tiene que estar 50 centímetros por encima del árbol, no pueden aplastarlo”, declaró el director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez.

Los infractores, ya sean comerciantes o vecinos, serán sancionados con la Ley de Arbolado. Las sanciones se cuantifican de acuerdo al daño que se ocasione a los árboles.

La jefa de la Unidad Forestal, Karen Córdova, informó sobre los cuidados que deben tener los comerciantes. Dijo que, además, proteger a los árboles de las jardineras se están haciendo podas de elevación de copa y de formación.