¿Planes para el fin de semana?: Conoce las ferias que reunirán gastronomía, producción local y tradición

Los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Rusia, Vladímir Putin, sostuvieron este viernes una conversación telefónica en la que abordaron temas sobre la cooperación energética, el comercio y la... Ver más Arce y Putin hablan de energía, comercio y tecnología entre Bolivia y Rusia

La Policía detuvo este viernes en La Paz a una librecambista que vendía los dólares a precio más elevado que el oficial. Ver más Policía arresta a librecambista por vender dólares más caros que el precio oficial

El ministro de Justicia, Iván Lima, espera que los juicios por los casos Senkata-Sacaba inicien el primer semestre de este 2023, pero además anunció que se pedirá la ampliación de las investigaciones... Ver más Lima espera que juicios ordinarios por Sacaba y Senkata se instalen este semestre