En el Día Mundial del Autismo, piden un censo y carnet

En Cochabamba existen unas 4 mil personas con autismo y no se descarta que haya más, informó ayer la presidenta de la Asociación Padres y Amigos de Personas Autistas, Rocío Zabaleta.

Explicó que es una discapacidad y no una enfermedad que no tiene cura. Contó que la persona con autismo no sabe cómo funcionar en la realidad ni en la sociedad.

“No entiende los códigos sociales, el humor, las jerarquías, las metáforas, el lenguaje; tiene dificultades para comunicarse y establecer interacciones con los otros”, detalló la representante.

Necesidades

Zabaleta pidió al Servicio Departamental de Salud (Sedes) que apoye con la difusión sobre qué es el autismo y también que genere una discusión sobre los criterios de calificación para la población autista, esto debido a que sólo 164 lograron acceder a su carnet de discapacidad cuando la población asciende a 4 mil sólo en Cochabamba.

Asimismo, solicitó que el Sedes haga nexos con otras instituciones para realizar un censo del sector y así conocer cuál es la situación real de las personas con autismo.

Sólo en la asociación de Cochabamba existen 350 familias que tienen entre uno y tres miembros con discapacidad.

Día Mundial

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de la jornada es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que tiene esta condición.