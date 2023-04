Granja Angostura intenta regar luego de tres años pese a los avasalladores

La Hacienda Angostura intenta regar sus cultivos de forraje luego de tres años de ser afectada por los avasalladores. El agua es escasa en el valle alto por la sequía y un grupo de asentados intentó evitar ayer que usen el agua del río.

Las compuertas de la represa Angostura se abrieron para los valles central y bajo. Sin embargo, la finca no pudo acceder a una toma y ahora ve otra alternativa por el río.

“Sólo se pudieron regar los terrenos de la parte baja, pero existen otros sectores que todavía están secos. Estamos desesperados porque será un año seco y tememos perder más animales”, explicó.

En los últimos tres años, las acequias fueron tapadas por los avasalladores, quienes edificaron de manera ilegal en terrenos agrícolas. Esta situación provocó la pérdida de más de 30 vacas lecheras y descendió la producción.

Los daños y perjuicios superan los 200 mil dólares, según una de las afectadas, Luz Marina Canelas.

Desde que comenzaron los problemas, los inconvenientes en la hacienda no cesaron y ayer se produjo otro altercado. Un grupo de avasalladores impidió el paso del ganado para que se alimente en el río y no dejaba que la familia acceda al río para instalar la bomba para regar.

“El agua del río es de derecho universal, no se puede cortar el agua. Esta acequia no sólo me beneficia a mí, sino a todos los comunarios que dejaron de producir. Cómo es posible que personas sin papeles puedan tomarse esa atribución”, señaló.

Escasez de agua

Por falta de lluvias, la represa de La Angostura sólo desfogará dos turnos, según el gerente de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riesgos No. 1, Manuel Rocha. La Hacienda Angostura es una de las que recibe riego para la producción.

La Policía intervino para dialogar

La intervención de la Policía permitió superar ayer el conflicto por el riego para los sembradíos.

Después de un diálogo, el grupo de personas que se oponía dijo que dejará bombear el agua del río para regar los cultivos de avena para el forraje del ganado lechero de la hacienda.