Misicuni realiza descarga de fondo y prevé intervenir quiebre causado por el rebalse

La Empresa Misicuni realiza una descarga de fondo para resguardar la represa ante un incremento extraordinario del caudal que ingresa al embalse por las intensas lluvias.

El presidente de la empresa, Zenón Miranda, indicó ayer a Los Tiempos que la medida se aplica para retirar el sedimento y renovar el agua almacenada.

Asimismo, mencionó que el pasado martes cesó el rebalse de agua por el vertedero y se prevé intervenir un “quiebre” provocado por los volúmenes excedentes.

“Hay un pequeño quiebre, allí vamos a trabajar esta gestión para poder subsanar este defecto, eso es porque hubo un poco de arrastre y vamos a trabajarlo, no hay mayor problema porque toda la zona es roca, es un detalle que tenemos que guiar”, puntualizó.

Miranda remarcó que el deslizamiento de tierra causado por la corriente del agua expulsada por vertedero no representa un riesgo para la presa.

El pasado miércoles, durante una inspección al rebalse de la represa este medio constató la existencia de desprendimientos de tierra en la parte baja del vertedero por la descarga de 30 metros cúbicos (m3) de agua .

Ante esta situación, algunos técnicos del área alertaron de posibles riesgos para uno de los taludes de la presa.

Sin embargo, el presidente de la Empresa Misicuni enfatizó que por “precaución” se asumen medidas y el quiebre no es un peligro.

“En anteriores gestiones no hemos tenido este problema porque no hubo mucha lluvia, no es significativo porque en ese sector hay roca madre, pero en el marco de la precaución vamos a hacer trabajos, justamente estamos subiendo para ver ese detalle y hacer el arreglo previsto”, acotó.

En ese contexto, detalló que la descarga de fondo es de 5 m3 de cúbicos de agua y que actualmente se tiene almacenado 173 millones de m3, una cantidad que se proyecta mantener entre marzo y abril de este año por las precipitaciones pluviales constantes.

Rebalse

Este año, la represa de Misicuni rebalsó por tercera vez, después de acumular 175 millones de m3 de agua, su capacidad máxima.

Los volúmenes almacenados garantizan la dotación de agua para consumo, riego y generación de energía eléctrica, de acuerdo antecedentes.

Dotación de agua

Entre los proyectos en curso para ampliar la dotación de agua potable de Misicuni a comunidades de los municipios de la región metropolitana, que abarca desde Sipe Sipe hasta Sacaba, se encuentran el de la construcción de una aducción para Quillacollo y las gestiones para ampliar la cobertura en Tiquipaya.