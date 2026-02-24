Cochabamba activa plan de prevención ante aumento de casos de chikunguña

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 24/02/2026 a las 8h42
Ante el incremento de casos de chikunguña a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en coordinación con Sedes, las Fuerzas Armadas, universidades y voluntario realizan una campaña de eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la chikunguña en 30 zonas del Cercado. 

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, señaló que, durante la actual semana epidemiológica, Bolivia reportó un aumento de 857 casos, concentrándose la mayor cantidad en Santa Cruz de la Sierra, con aproximadamente 2.900 contagios, mientras que el departamento de Cochabamba registra 144 casos

De este total, el 90% se concentra en el trópico cochabambino, principalmente en municipios como Villa Tunari, Ivirgarzama y Shinahota, y el 10% restante se distribuye en el Valle Alto, Cono Sur y la región metropolitana.

Cruz explicó que esta situación motivó la elaboración de un plan de acción coordinado, que incluye reuniones interinstitucionales y un barrido sanitario integral programado del 23 al 27 de febrero en 30 zonas de la ciudad. 

Este operativo contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, universidades, el Centro de Estudios de Desarrollo Social y especialistas en entomología de la Universidad Mayor de San Simón.

El operativo movilizará a más de 830 personas, entre ellas alrededor de 500 profesionales de salud destinados al manejo clínico en centros médicos, nueve equipos de primera respuesta, 40 voluntarios civiles y aproximadamente 790 efectivos de las Fuerzas Armadas. 

El cronograma contempla intervenciones progresivas en distintas zonas, entre ellos K’ara K’ara, Villa Israel, Lacma, Alto Pagador, Alalay, Maica Central, Cerro Verde, Alto Cochabamba, Sarcobamba, Condebamba, Chimba, Ticti Norte, Pacata y otros, con el objetivo de cubrir los 30 centros de salud del Cercado en coordinación con las juntas vecinales.

La autoridad aclaró que el personal no ingresará a las viviendas para realizar limpieza, sino que se priorizará la participación comunitaria, mediante la capacitación a vecinos sobre la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

El responsable del Programa Dengue y Chikunguña del Sedes Cochabamba, Efraín Vallejo, advirtió que la presencia del mosquito Aedes aegypti se ha expandido a 23 municipios del departamento y que el riesgo más alto se concentra en la ciudad de Cochabamba debido a su densidad poblacional que supera las 800.000 personas.

Vallejo alertó que en la zona sur del Cercado se identificó un índice de infestación del 20% de viviendas con criaderos, cuando el límite recomendado por la Organización Panamericana de la Salud es del 5%, lo que podría derivar en un escenario epidémico.

