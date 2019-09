Cae 50% exportación de cemento, aunque hay señales de mejoría

Pocas cosas le quedaban por ganar a Leo Messi, pero el premio The Best era una de ellas. El argentino del Barcelona se... Ver más The best: Lionel Messi recupera la corona del fútbol mundial

El volante ofensivo de Wilstermann, Serginho, sufrió el domingo un esguince de primer grado en el tobillo derecho y es... Ver más Serginho sufre un esguince y su presencia ante Oriente está en duda

El empate sobre la hora entre Empresa Minera de Huanuni (EMH) y Arauco Prado la tarde del domingo pasado en el estadio... Ver más Escándalo en el ascenso: expulsan a 5 jugadores de club Arauco Prado